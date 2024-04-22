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Насколько выплаты из ЕНПФ меньше государственной пенсии в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:13
Насколько выплаты из ЕНПФ меньше государственной пенсии в Казахстане
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Помимо государственной пенсии, казахстанцы могут получать выплаты за счет своих пенсионных накоплений. Однако на текущий момент их средний размер недостаточен. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Пенсионная система в Казахстане является многоуровневой. Она включает в себя пенсию за счет госбюджета и выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).

Государственная пенсия в свою очередь делится на базовую и солидарную части. Согласно последний данным, средний размер первого компонента составляет 42 694 тенге, а второго – 89 901 тенге.

В то же время, как сообщили в Едином накопительном пенсионном фонде, на 1 апреля 2024 года средний размер ежемесячной выплаты из ЕНПФ в связи с достижением пенсионного возраста составил всего 33 985 тенге. Это значительно меньше любого из компонентов государственной пенсии.

Впрочем, важно понимать, что размер пенсионной выплаты из фонда зависит от суммы накоплений, которая успела сформироваться у казахстанца к моменту выхода на пенсию. Так, например, максимальная выплата из ЕНПФ на текущий момент равна 945 752 тенге.

Всего с начала года на выплаты пенсионерам по возрасту Единый накопительный пенсионный фонд направил 44,6 млрд тенге.

Что касается самих накоплений, то к 1 апреля 2024 года общая сумма средств на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков ЕНПФ достигла 18,9 трлн тенге. Прирост с начала года составил порядка 5,7%, или 1,02 трлн тенге.

Стоит отметить, что часть этих средств сформировалось за счет нового обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР), который был введен в текущем году. Согласно данным фонда, за три месяца за счет него поступило около 37,5 млрд тенге.

Напомним, ОПВР был введен как раз из-за небольших пенсионных выплат. В данный момент пенсия из ЕНПФ не может в полной мере заменить солидарную часть государственной пенсии, которая положена только гражданам, у которых есть трудовой стаж до 1998 года.

У будущих пенсионеров такого стажа не будет вовсе. Поэтому для них нужно найти новый источник выплат, который позволил бы получать пенсию адекватного размера.


Источник: nur.kz
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