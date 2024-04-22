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Опасный вирус нашли в семенах помидоров, завезенных в Казахстан

Просмотров:108 Опубликовано: Сегодня, 10:08
Опасный вирус нашли в семенах помидоров, завезенных в Казахстан
Фото Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Минсельхоза
Опасный вирус обнаружили в семенах помидоров, завезенных в Казахстан, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Минсельхоз.

В Комитете государственной инспекции в агропромышленном комплексе сообщили, что в ходе карантинного контроля на ФКП "ЖД Астана" госинспекторами по карантину растений был выявлен опасный вирус коричневой морщинистости плодов томата на семенах томатов в количестве 108 мест, 2700 штук, запакованных в бумажные пакеты, завезенных из Российской Федерации. Ввоз зараженной продукции на территорию столицы был запрещен, и в последующем она была уничтожена путем сжигания в специализированной печи.


По данным фактам был составлен административный материал на собственника семян, его оштрафовали на 103 тысячи тенге, или 40 МРП.

Вирус коричневой морщинистости плодов томата (тобамовирус, ToBRFV) сохраняется на семенах и легко передается контактным способом. Он не представляет угрозы для здоровья человека, но способен погубить до 80 процентов урожая.


Также были уничтожены путем сжигания срезы цветов - розы, хризантемы и гипсофила - в общем количестве 1320 штук из Кении, зараженных западным цветочным трипсом. Были составлены административные материалы, наложены штрафы на собственников продукции на 251 056 тенге.

Западный цветочный трипс повреждает более 250 видов растений. Вредитель питается соком растительных клеток. То есть ухудшается качество продукции и снижается урожайность. При массовом распространении карантинного объекта вызывает массовое увядание и гибель растения. Кроме того, вредитель является еще и переносчиком опасного вируса томата.


Источник: tengrinews.kz
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