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Должны ли "ипэшники" платить за себя новый пенсионный взнос в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:45
Должны ли "ипэшники" платить за себя новый пенсионный взнос в Казахстане
фото: Unsplash/Towfiqu barbhuiya
Индивидуальные предприниматели осуществляют определенные платежи и взносы как за наемных работников, так и в свою пользу. И некоторые из них – за счет дохода ИП. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Индивидуальные предприниматели (ИП) – это физические лица, которые ведут свою деятельность, направленную на получение дохода. При этом они несут личную имущественную ответственность.

С начала 2024 года в Казахстане был введен обязательный пенсионный взнос работодателя (ОПВР). Это деньги, которые работодатель должен ежемесячно вносить в ЕНПФ в пользу работников, но за счет собственных средств.


Его размер зависит от ежемесячного дохода работника, а ставка ОПВР будет постепенно расти от 1,5% в 2024 году до 5% в 2028 году.

Платит ли предприниматель за себя

Согласно статье 251 Социального кодекса РК, ежемесячный доход, принимаемый для исчисления ОПВР, должен быть не менее минимального размера заработной платы (МЗП) и не должен превышать 50 МЗП (то есть от 85 000 до 4 250 000 тенге в 2024 году).

То есть сумма ОПВР в текущем году может составить минимум 1 275 тенге и максимум 63 750 тенге.
Калькулятор и банка с монетами
Подсчет денег. Иллюстративное фото: freepik.com/jcomp

При этом, согласно постановлению правительства "Об утверждении Правил и сроков исчисления (начисления) ОПВР", предпринимателями производится исчисление обязательных пенсионных взносов работодателя в свою пользу, которое осуществляется с получаемого ими дохода.

"В случае отсутствия дохода лица, занимающиеся частной практикой, а также индивидуальные предприниматели вправе уплачивать ОПВР в ЕНПФ, исчисленные путем применения ставки, установленной пунктом 1 статьи 251 Социального кодекса, к минимальному размеру заработной платы, установленному на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете", – указывается в постановлении.


То есть при отсутствии доходов можно (но не обязательно) оплатить за себя ОПВР от минимальной зарплаты в размере 85 000 тенге на текущий год – 1 275 тенге ежемесячно.

Исключение по оплате ОПВР составляют владельцы ИП и их работники, которые родились до 1975 года, либо имеют статус пенсионеров или инвалидность I и II групп.


Налоговая нагрузка ИП

Напомним, что в 2024 году завершился срок действия единого совокупного платежа (ЕСП). Теперь предприниматели должны выбрать подходящий налоговый режим и производить все необходимые социальные взносы и платежи в бюджет (за себя и за работников).

Также "ипэшники" в текущем году входят в программу всеобщего налогового декларирования и должны сдать соответствующую входную декларацию 250.00 до 15 сентября.


Источник: nur.kz
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