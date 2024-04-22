Что запрещено провозить в поезде в Казахстане

В компании напомнили пассажирам и посетителям вокзалов, что пронос запрещенных предметов на вокзалы и в поезда влечет за собой уголовную ответственность в соответствии с законодательством страны.

Как отметили в пресс-службе, для обнаружения взрывчатых, наркотических, боевых и промышленных отравляющих химических веществ крупные вокзалы страны оснащены рентгено-телевизионными установками, стационарными и ручными металлодетекторами, портативными детекторами. На вокзалах для контроля безопасности действуют системы видеонаблюдения, оповещения, охранной и тревожной сигнализации, контроля и управления доступом; работают специалисты, а также ведут дежурство работники службы охраны, сотрудники полиции.

Многие казахстанцы путешествуют по стране на поездах. Какие вещи запрещено провозить пассажирам на железнодорожном транспорте? На этот вопрос Tengri Travel ответили в пресс-службе КТЖ.- Взрывные устройства и взрывчатые вещества, пиротехнику (салюты, фейерверки и другие предметы, которые потенциально взрывоопасны).- Радиоактивные и наркотические вещества, легковоспламеняющиеся жидкости и вещества, в том числе бензин, метиловый эфир, метанол.- Воспламеняющиеся твердые вещества.- Ядовитые, сильнодействующие и отравляющие вещества в жидком или твердом состоянии.- Инфекционно или биологически опасные материалы, вещества и предметы, содержащие их.- Все виды огнестрельного оружия, в том числе метательное, электрическое, механическое оружие, комбинированное, бесствольное травматическое, газовое, предметы ударно-дробящего действия, шашки, сабли, тесаки, ятаганы, палаши, мечи, шпаги, штыки, кинжалы, кортики, стилеты, кастеты, кистени.- Боеприпасы к огнестрельному и газовому оружию, в том числе патроны боевые, светозвуковые, травматического действия, холостые, снаряженные охотничьи патроны.Для усиления безопасной перевозки пассажиров в поездах поэтапно внедряется система видеонаблюдения. В вагонах-ресторанах/барах на 94 маршрутах установлено 148 видеокамер.Кроме того, внедряется пилотный проект по оснащению стандартных и вагонов "Тальго" системами видеонаблюдения.