Что запрещено провозить в поезде в Казахстане

Многие казахстанцы путешествуют по стране на поездах. Какие вещи запрещено провозить пассажирам на железнодорожном транспорте? На этот вопрос Tengri Travel ответили в пресс-службе КТЖ.
В компании напомнили пассажирам и посетителям вокзалов, что пронос запрещенных предметов на вокзалы и в поезда влечет за собой уголовную ответственность в соответствии с законодательством страны.Что запрещено брать в поезд?
- Взрывные устройства и взрывчатые вещества, пиротехнику (салюты, фейерверки и другие предметы, которые потенциально взрывоопасны).
- Радиоактивные и наркотические вещества, легковоспламеняющиеся жидкости и вещества, в том числе бензин, метиловый эфир, метанол.
- Воспламеняющиеся твердые вещества.
- Ядовитые, сильнодействующие и отравляющие вещества в жидком или твердом состоянии.
- Инфекционно или биологически опасные материалы, вещества и предметы, содержащие их.
- Все виды огнестрельного оружия, в том числе метательное, электрическое, механическое оружие, комбинированное, бесствольное травматическое, газовое, предметы ударно-дробящего действия, шашки, сабли, тесаки, ятаганы, палаши, мечи, шпаги, штыки, кинжалы, кортики, стилеты, кастеты, кистени.
- Боеприпасы к огнестрельному и газовому оружию, в том числе патроны боевые, светозвуковые, травматического действия, холостые, снаряженные охотничьи патроны.
Как отметили в пресс-службе, для обнаружения взрывчатых, наркотических, боевых и промышленных отравляющих химических веществ крупные вокзалы страны оснащены рентгено-телевизионными установками, стационарными и ручными металлодетекторами, портативными детекторами. На вокзалах для контроля безопасности действуют системы видеонаблюдения, оповещения, охранной и тревожной сигнализации, контроля и управления доступом; работают специалисты, а также ведут дежурство работники службы охраны, сотрудники полиции.
Для усиления безопасной перевозки пассажиров в поездах поэтапно внедряется система видеонаблюдения. В вагонах-ресторанах/барах на 94 маршрутах установлено 148 видеокамер.
Кроме того, внедряется пилотный проект по оснащению стандартных и вагонов "Тальго" системами видеонаблюдения.
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