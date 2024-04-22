40-километровую дамбу за 2,2 млрд не нашел общественник в Туркестанской области

«Видите здесь дамбу высотой до 2,5 метров? Нет? А она здесь есть. По документам. Причем длиной 40 километров. На нее в Туркестанской области в конце 2021 года потратили 2,2 млрд тенге. Проверили сооружение один раз в 2022 году, его сразу же размыло и больше дамба не использовалась. Теперь ждут, когда закончится гарантия, чтобы бросить концы в воду», - написал Смагулов в Facebook.

«Прошло 5 месяцев, а они все ждут. Проверять надо, когда вам говорят о рисках, а не когда потопы и жертвы. Мне звонило много удивленных журналистов, когда мы огласили сумму в 97 млрд, потраченную за 2 года на различные дамбы, плотины и берегоукрепления.

Данная закупка туда не вошла, так как была раньше и проведена как строительство нежилых помещений, чтобы максимально все спрятать», - дополнил общественник.

«В настоящее время проверка возобновлена. При установлении признаков хищения бюджетных средств по данному объекту департаментом будет принято процессуальное решение», - прокомментировали в Антикоре.

Общественник Дидар Смагулов побывал в Туркестанской области на месте строительства гигантской дамбы, на которую выделили 2,5 млрд тенге. Однако он ее там не нашел, передает ИА «NewTimes.kz».Далее он пишет о том, что представители антикоррупционной службы просили проверить данный факт акимат.Обращение общественников, датированное ноябрем прошлого года, они «заволокитили».В Антикоре сообщили, что по указанным обстоятельствам 23 ноября 2023 года в департамент поступило обращение руководителя филиала РОО «Әділдік жолы» Калыбека о допущенных нарушениях при строительстве защитно-оградительной дамбы на Шошкакольской озерной системе.На следующий день данное обращение зарегистрировали в книгу учета информации и в порядке части 5 статьи 181 УПК РК направили в департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области для проведения проверки.7 декабря 2023 года департаментом внутреннего государственного аудита начато проведение аудиторского мероприятия, которое 28 декабря временно приостановили по погодным условиям в связи с отсутствием возможностей подъезда к объекту протяженностью в 38 километров.