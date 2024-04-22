Американские дроны будут доставлять грузы в зоны паводков по Казахстану

«Представители ARC Drones уже находятся в Атырау и совместно с сотрудниками МЧС готовы проводить работу по экстренной переброске продуктов питания, медикаментов и других жизненноважных материальных средств на самых отдаленных и труднодоступных местах», — написал Мусин в своем telegram-канале.

«Очень хорошие характеристики, то, что нам надо. Используя эти дроны, мы хотим минимизировать риски для спасателей и добровольцев. И еще важный момент — применять дроны в сборе проб воды для анализа», — добавил министр.

Три грузовых дрона американской компании ARC Drones, которую основали казахстанцы Алибек Ертай и Асель Турсун, прибыли в Атырау, сообщил министр цифрового развития РК Багдат Мусин. Беспилотники будут доставлять гуманитарные грузы, брать пробы воды и помогать спасателям МЧС в зонах паводков.Он отметил, что дроны могут перевозить до 30-40 кг груза на расстояние до 10 км, выполняя до 100 полетов в день.Ранее официальный представитель Минцифры РК Альбина Атен рассказала, что дроны будут работать в Кульсары, Кокшетау и Петропавловск.Ранее «Курсив» писал, что компания Freedom Telecom приобрела для оперативного штаба по ликвидации паводков три профессиональных дрона с тепловизорами и возможностью онлайн- трансляции. Технику уже закупили и отправили авиасообщением в паводковый регион.Контекст. В марте в Казахстане начались масштабные весенние паводки. В ряде регионов власти объявили режим ЧС. 16 марта в Казахстане зафиксировали рекордные уровни заполнения всех водохранилищ, даже в засушливых регионах. Не обошлось без жертв. К этому часу по республике вернулись в свои дома 23 тыс. человек. Отведена вода из 4,5 тыс. жилых домов.На севере и западе Казахстана продолжают бороться с паводками. МЧС контролирует вторую волну паводка с России в Западно-Казахстанской и Атырауской областях.Уровень воды реки Урал в ЗКО превысил критический уровень на 12 сантиметров, но опасности для Уральска нет, заявили в ДЧС области. В то же время вода топит дачные массивы города. В акимате заявили, что граждан, отказавшихся покидать свои дома, будут эвакуировать принудительно.«Курсив» писал, что журналистам и дронам запретили работать в зонах затопления в Западно-Казахстанской области, пока действует режим ЧС. Такие меры власти региона объясняют «безопасностью жизни и здоровья представителей СМИ».Ранее президент Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к казахстанцам назвал паводки «самым крупным бедствием по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет». Он пообещал всем пострадавшим гражданам оказать финансовую и другую необходимую помощь.