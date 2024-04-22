Ксения Собчак приехала на суд Бишимбаева

Напомним, что сегодня суд разрешил представителям СМИ присутствовать в зале заседания. В пресс-службе суда подтвердили, что российская журналистка прошла аккредитацию. В отличие от казахстанских журналистов, которые освещают процесс в зале стоя, Собчак посадили среди родственников потерпевшей стороны.

«Суд по делу Бишимбаева сегодня разрешил журналистам вернуться в зал заседания. Сегодня же в суде была замечена российская журналистка Ксения Собчак. Будем надеяться, что это просто совпадение, и что суд вновь открылся перед масс-медиа не потому, что в Астану прибыла госпожа Собчак. Это не камень в огород Собчак, она профессионально выполняет свою работу. Дело в очевидных принципиальных акцентах», — высказался о ситуации политолог Газиз Абишев в своем Telegram-канале.

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак приехала в Казахстан на суд по делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, передает корреспондент Tengrinews.kz.Ранее российская журналистка в своем Telegram-канале уже высказывалась о суде над экс-министром и законе о семейно-бытовом насилии.Казахстанские журналисты, освещающие процесс, тоже возмутились «особому отношению» к Ксении Собчак. Журналистка Асем Гумарова обратилась с этим вопросом в пресс-службу суда Астаны.