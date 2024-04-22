Может ли государство забрать пенсионные накопления скончавшихся казахстанцев

По последним данным, на пенсионных счетах казахстанцев накопилось порядка 18,9 трлн тенге. Накопления принадлежат вкладчикам, но воспользоваться ими можно только после выхода на пенсию или при некоторых других обстоятельствах, например, в случае смены гражданства и переезда за границу.

Чтобы забрать деньги скончавшегося вкладчика, его наследники должны собрать ряд документов, в том числе свидетельство о праве на наследство, и предоставить их в пенсионный фонд.

Однако в некоторых случаях средства все-таки могут отойти государству. Например, если у умершего нет наследников или все они отказались от наследства. В этом случае наследство признается выморочным имуществом и переходит в коммунальную собственность по месту открытия наследства.

Пенсионные накопления скончавшегося казахстанца принадлежат его наследникам. Однако, если их нет, то деньги отойдут в коммунальную собственность. О том, как это происходит, читайте на NUR.KZ.Однако случается и так, что казахстанец преждевременно скончался, так и не воспользовавшись своим пенсионными накоплениями. В этом случае его деньги не "сгорают", а переходят по наследству.Как отмечают в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), согласно Социальному кодексу РК, деньги будут находиться на счетах фонда до их востребования наследниками.При этом наследство может быть признано выморочным имуществом только по решению суда на основании заявления местных исполнительных органов по месту открытия наследства по истечении одного года со дня открытия наследства, то есть смерти вкладчика.Напомним, в случае наследования казахстанцы не получат всю сумму накоплений умершего гражданина. При начислении средств будет изъято 10% в виде индивидуального подоходного налога.