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Снять с депозита 50 млн тенге для "внука" пыталась пенсионерка из Караганды

Просмотров:93 Опубликовано: Сегодня, 18:16
Снять с депозита 50 млн тенге для "внука" пыталась пенсионерка из Караганды
Фото: pixabay.com
В Караганде полицейские пресекли попытку интернет-мошенника выманить 50 млн тенге у пенсионерки, передает Liter.kz.

Об этом на еженедельном брифинге МВД сообщил начальник департамента – официальный представитель ведомства Шынгыс Алекешев.

Он рассказал, что в отдел по борьбе с киберпреступностью департамента полиции Карагандинской области позвонили сотрудники службы безопасности одного из банков. Они сообщили, что в банке находится пенсионерка, пытающаяся снять со своего депозита 50 млн тенге. Пожилая женщина пояснила, что хочет обналичить свои сбережения и положить их на депозит внука. Сам внук о “сюрпризе” бабушки и не подозревал.


Полицейские убедили пенсионерку не снимать денежные средства. Установлено, что злоумышленники предупредили женщину, чтобы она об этом никому не говорила. И бабушка строго придерживалась полученной “инструкции”, – рассказал спикер.


По его словам, с начала года полицией совместно с АО “Казахтелеком” внедрен новый технический метод противодействия телефонным мошенничествам, совершаемым зарубежными преступниками. Теперь находящиеся за пределами страны мошенники, использующие IP и SIP-телефонию, не могут дозвониться на городские абонентские номера казахстанцев.

Специальная система распознает их звонки и блокирует. Всего заблокировано более двух миллионов таких звонков, что позволило не просто снизить уровень телефонных мошенничеств, но и полностью их остановить, заверили в МВД. Также совместно с МЦРИАП и сотовыми операторами приняты меры по блокированию звонков с подменных номеров. С момента интеграции пресечено 45 млн таких звонков.


Источник: liter.kz
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