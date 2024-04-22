«Будем разбираться». Аида Балаева высказалась о «привилегиях» Ксении Собчак на суде по делу Бишимбаева

«То, что Ксения Собчак в суде, это было согласовано с министерством? Как у иностранного журналиста у нее там привилегии, она сидит, а другие стоят», — спросили журналисты у главы Минкульта Аиды Балаевой.

«Нет, конечно, будем разбираться. Я сама увидела из средств массовой информации, поскольку вы сами начали активно тиражировать. Кстати, сам судебный процесс я не смотрю и знаю только по вашим материалам», — заявила Балаева.

Сегодня российская журналистка Ксения Собчак приехала в суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым, которого подозревают в убийстве своей супруги Салтанат Нукеновой. Она заняла место в зале заседания рядом с родственниками погибшей Салтанат Нукеновой и за их адвокатами.

Министерство культуры и информации Казахстана не знало о приезде российской журналистки Ксении Собчак на суд по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева. Глава министерства Аида Балаева пообещала разобраться, почему Собчак разрешили сидеть на судебном заседании.В ответ министр заявила, что приезд Собчак на громкий судебный процесс не был согласован с ее ведомством.Казахстанские журналисты, освещающие процесс, возмутились «особому отношению» к Ксении Собчак. Журналистка Асем Гумарова рассказала, что Собчак предоставили сидение, пока остальные работники СМИ стояли.Напомним, сегодня судья Айжан Кульбаева снова допустила представителей СМИ в зал заседаний. Ранее суд отстранил журналистов, указывая на то, что некоторые из них распространили фото присяжных в сети.