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«Будем разбираться». Аида Балаева высказалась о «привилегиях» Ксении Собчак на суде по делу Бишимбаева

Просмотров:58 Опубликовано: Сегодня, 18:33
«Будем разбираться». Аида Балаева высказалась о «привилегиях» Ксении Собчак на суде по делу Бишимбаева
фото: kursiv.media
Министерство культуры и информации Казахстана не знало о приезде российской журналистки Ксении Собчак на суд по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева. Глава министерства Аида Балаева пообещала разобраться, почему Собчак разрешили сидеть на судебном заседании.

«То, что Ксения Собчак в суде, это было согласовано с министерством? Как у иностранного журналиста у нее там привилегии, она сидит, а другие стоят», — спросили журналисты у главы Минкульта Аиды Балаевой.


В ответ министр заявила, что приезд Собчак на громкий судебный процесс не был согласован с ее ведомством.

«Нет, конечно, будем разбираться. Я сама увидела из средств массовой информации, поскольку вы сами начали активно тиражировать. Кстати, сам судебный процесс я не смотрю и знаю только по вашим материалам», — заявила Балаева.


Сегодня российская журналистка Ксения Собчак приехала в суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым, которого подозревают в убийстве своей супруги Салтанат Нукеновой. Она заняла место в зале заседания рядом с родственниками погибшей Салтанат Нукеновой и за их адвокатами.


Казахстанские журналисты, освещающие процесс, возмутились «особому отношению» к Ксении Собчак. Журналистка Асем Гумарова рассказала, что Собчак предоставили сидение, пока остальные работники СМИ стояли.

Напомним, сегодня судья Айжан Кульбаева снова допустила представителей СМИ в зал заседаний. Ранее суд отстранил журналистов, указывая на то, что некоторые из них распространили фото присяжных в сети.


Источник: kursiv.media
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