"Хотят поменять лозунг на "Шал, кел". Депутат резко высказался о "Старом Казахстане"

"Видно, что "информационный пожар" начали представители "Старого Казахстана". В результате хотят создать мнение о том, что государственные органы неумелые, власть бестолковая, дискредитировать нынешнего Главу государства и расколоть население. А с другой стороны, из-за бездействия, коррупции за 30 лет хотят себя дистанционировать от стихийного бедствия", - заявил Ермурат Бапи на пленарном заседании Мажилиса.

"За последние 30 лет в стране не было построено ни одного нового водохранилища. Вот и сейчас мы страдаем от этого. В этом виноваты сегодняшние коррумпированные лица старой системы, которые без проблем "отпустили" коррупцию. Хотят разжечь отношения братьев, мечтая о старом, обновив старый лозунг "Шал, кет" на "Шал, кел" ("Старик, уходи" на "Старик, приди" - прим.). Народ должен знать разницу между старым и новым: кто есть кто", - добавил мажилисмен.

Депутат Мажилиса Ермурат Бапи обвинил представителей "Старого Казахстана" во вбросах по поводу того, кто виноват в массовых паводках, передает корреспондент Tengrinews.kz.Мажилисмен направил запрос на имя премьер-министра Олжаса Бектенова, в котором заявил, что в период паводков начала появляться недостоверная информация.По словам депутата, нынешняя ситуация с паводками – "следствие 30-летнего разворовывания средств".По словам депутата, некоторые представители "Старого Казахстана" оправдываются, говоря, что не имеют отношения к такой информации. О ком конкретно идет речь, Бапи не уточнил.