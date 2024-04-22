Власти Казахстана рассматривают блокировку TikTok в Казахстане

«Сегодня мы видим, что количество противоправного контента в соцсетях растет. На мой взгляд, я как министр говорю, нужно рассматривать (блокировку TikTok – КазТАГ). Потому что, видите, мы вовлечены в это все. Дети смотрят, и вы видите, какие матерные слова. Люди там уже чуть ли не гадалки гадают», - сказала Балаева в кулуарах мажилиса в понедельник.

«Я сейчас же не говорю, прям вот мы уже запрещаем. Мы говорим, рассматриваем. Потому что, когда принимают соседние государства и другие государства такие меры, мы также изучаем», – уточнила Балаева.

Астана. 22 апреля. КазТАГ – Алена Субботина. Министерство культуры и информации Казахстана рассматривает возможность блокировки социальной сети TikTok в стране, сообщила министр Аида Балаева.Министра отметила, что TikTok является лидером по количеству противоправного контента.