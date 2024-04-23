Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 23 Апреля
+17...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 445.66 KZT
  • €1 = 474.58 KZT
  • 1 RUB = 4.78 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Какие крупные дорожные долгострои обещают завершить в этом году в Казахстане

Просмотров:213 Опубликовано: Сегодня, 07:39
Какие крупные дорожные долгострои обещают завершить в этом году в Казахстане
Фото: "КазАвтоЖол"
Как сообщили в "КазАвтоЖоле", в 2024 году идет строительство и реконструкция 3,1 тысячи километров дорог, из которых в эксплуатацию планируется ввести 1,9 тысячи километров. В ответе на официальный запрос Tengri Auto в нацкомпании сообщили, какие долгострои казахстанцы наконец увидят в этом году.

В этом году планируется завершить ряд долгостроев, среди которых - трассы республиканского и международного значения:

- автодорога Астана - Балхаш - Алматы (885 километров).
- автодорога Атырау - граница РФ на Астрахань (217 километров).
- автодорога Актобе - Кандыагаш (96 километров),
- автодорога Талдыкорган - Усть-Каменогорск" (768 километров).

По данным компании, на сегодня работы выполнены более чем на 80 процентов.

"В рамках реконструкции коридора Центр - Юг по направлению Астана - Алматы, ведется реализация проектов общей протяженностью 946 километров, включающего четыре основных участка реконструкции Караганда - Балхаш (363 километра – завершение, согласно договору, 30 ноября 2024 года), Балхаш - Бурылбайтал (288 километров - полное завершение запланировано на 2025 год), Бурылбайтал - Курты (228 километров - завершение работ по участкам предусмотрено на 2024-2025 годы) и Курты - Конаев (67 километров - полное завершение запланировано на 2025 год). Проезд обеспечен на более 850 километрах новым асфальтобетонным покрытием", - сообщили в "КазАвтоЖол".


- Автодорогу Талдыкорган – Усть-Каменогорск планируют сдать 30 ноября 2024 года:
- автодорогу Актобе – Кандыагаш - в декабре этого года.
- автодорогу Атырау – граница России (на Астрахань) обещают принять также в декабре 2024 года.

Отметим, что параллельно идет строительство новой дороги Кызылорда – Жезказган. Дорогу, общей протяженностью 190,91 километра прокладывают прямо через степь. Завершение строительства запланировано на конец 2025 года.


Источник: tengriauto.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Aqtau_2023 (Посетители) Сегодня, 08:31
Сроки вижу, а что будет если не сдадут в срок, кого то накажут (посадят) или ещё деньги попросят и опять всё по накатанной.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика