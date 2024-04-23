Какие крупные дорожные долгострои обещают завершить в этом году в Казахстане

"В рамках реконструкции коридора Центр - Юг по направлению Астана - Алматы, ведется реализация проектов общей протяженностью 946 километров, включающего четыре основных участка реконструкции Караганда - Балхаш (363 километра – завершение, согласно договору, 30 ноября 2024 года), Балхаш - Бурылбайтал (288 километров - полное завершение запланировано на 2025 год), Бурылбайтал - Курты (228 километров - завершение работ по участкам предусмотрено на 2024-2025 годы) и Курты - Конаев (67 километров - полное завершение запланировано на 2025 год). Проезд обеспечен на более 850 километрах новым асфальтобетонным покрытием", - сообщили в "КазАвтоЖол".

Как сообщили в "КазАвтоЖоле", в 2024 году идет строительство и реконструкция 3,1 тысячи километров дорог, из которых в эксплуатацию планируется ввести 1,9 тысячи километров. В ответе на официальный запрос Tengri Auto в нацкомпании сообщили, какие долгострои казахстанцы наконец увидят в этом году.В этом году планируется завершить ряд долгостроев, среди которых - трассы республиканского и международного значения:- автодорога Астана - Балхаш - Алматы (885 километров).- автодорога Атырау - граница РФ на Астрахань (217 километров).- автодорога Актобе - Кандыагаш (96 километров),- автодорога Талдыкорган - Усть-Каменогорск" (768 километров).По данным компании, на сегодня работы выполнены более чем на 80 процентов.- Автодорогу Талдыкорган – Усть-Каменогорск планируют сдать 30 ноября 2024 года:- автодорогу Актобе – Кандыагаш - в декабре этого года.- автодорогу Атырау – граница России (на Астрахань) обещают принять также в декабре 2024 года.Отметим, что параллельно идет строительство новой дороги Кызылорда – Жезказган. Дорогу, общей протяженностью 190,91 километра прокладывают прямо через степь. Завершение строительства запланировано на конец 2025 года.