Как охраняется госграница Казахстана с Россией во время паводков, ответили в КНБ республики

«Государственная граница находится на усиленном варианте охраны. Это раз. Второе – помощь (в борьбе с паводками. – «Курсив») оказывают те люди, которые свободны от службы. То есть службу по несению охраны границы мы не прекращаем. Люди, которые могут и свободны, оказывают помощь местным органам власти. Техника и люди, где как можем. Мы всем оказываем помощь», – сообщил он журналистам.

Позднее в акимате Западно-Казахстанской области сообщили, что на реке Урал зафиксировали поднятие уровня воды до 852 см, что выше критического показателя. В связи с этим в четырех районах области и областном центре – Уральске – противопаводковые работы велись в усиленном режиме.

Государственная граница Казахстана с Россией в период весенних паводков находится на усиленном варианте охраны, заверил заместитель председателя комитета национальной безопасности – директор Пограничной службы Ерлан Алдажуманов.По его словам, 3,5 тыс. человек, служащих на казахстанско-российской границе, помогают бороться с последствиями паводков.Двадцать первого апреля сообщалось, что министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана контролирует вторую волну паводка с России в Западно-Казахстанской и Атырауской областях. Ведомство также предупредило, что из-за подъема уровня воды в реке Урал под угрозой затопления находится более 11 населенных пунктов.Президент Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к казахстанцам назвал паводки «самым крупным бедствием по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет». Он пообещал всем пострадавшим гражданам оказать финансовую и другую необходимую помощь.