Дело Бишимбаева: Собчак прокомментировала свое появление в суде

Российская журналистка Ксения Собчак прокомментировала свое присутствие на слушании по делу экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве Салтанат Нукеновой, передает ИА «NewTimes.kz».
Россиянка подчеркнула, что ее не приглашала ни одна из сторон. По словам Собчак, ее команда снимает об этом процессе «большую историю».
Также она прокомментировала публикации о своем «привилегированном» положении во время заседания.
«Сегодня казахстанские и российские СМИ стали писать про мое «привилегированное» положение на суде над экс-министром Казахстана Бишимбаевым. Мол, что мы сидели на заседании на местах для защиты, а остальные журналисты стояли. Друзья, мы давно занимаемся этой темой – с первого дня пишем про убийство Салтанат. Мы снимаем про это большую историю и освещаем процесс как независимые журналисты, мы ни с кем не связаны», – написала Собчак.
Она отметила, что судебное заседание, на котором она присутствовала 22 апреля в Астане, было «поистине невероятным».
«Нас не приглашала в суд ни одна из сторон – защиты или обвинения. Я прошла процедуру аккредитации через Верховный суд, с его пресс-секретарем держала связь моя команда. Куда нас посадили, туда мы и сели. И сегодня было поистине невероятное заседание. Об этом мы чуть позже обязательно расскажем», – заявила Собчак.
Напомним, 22 апреля известная Ксении Собчак явилась на процесс в межрайонный специализированный суд Астаны, где проходят слушания по делу об убийстве супруги бывшего министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.
Позже министр культуры и информации Аида Балаева высказалась о приезде известной российской журналистки на судебный процесс по делу Куандыка Бишимабева.
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