Дело Бишимбаева: Собчак прокомментировала свое появление в суде

«Сегодня казахстанские и российские СМИ стали писать про мое «привилегированное» положение на суде над экс-министром Казахстана Бишимбаевым. Мол, что мы сидели на заседании на местах для защиты, а остальные журналисты стояли. Друзья, мы давно занимаемся этой темой – с первого дня пишем про убийство Салтанат. Мы снимаем про это большую историю и освещаем процесс как независимые журналисты, мы ни с кем не связаны», – написала Собчак.

«Нас не приглашала в суд ни одна из сторон – защиты или обвинения. Я прошла процедуру аккредитации через Верховный суд, с его пресс-секретарем держала связь моя команда. Куда нас посадили, туда мы и сели. И сегодня было поистине невероятное заседание. Об этом мы чуть позже обязательно расскажем», – заявила Собчак.

Российская журналистка Ксения Собчак прокомментировала свое присутствие на слушании по делу экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве Салтанат Нукеновой, передает ИА «NewTimes.kz».Россиянка подчеркнула, что ее не приглашала ни одна из сторон. По словам Собчак, ее команда снимает об этом процессе «большую историю».Также она прокомментировала публикации о своем «привилегированном» положении во время заседания.Она отметила, что судебное заседание, на котором она присутствовала 22 апреля в Астане, было «поистине невероятным».Напомним, 22 апреля известная Ксении Собчак явилась на процесс в межрайонный специализированный суд Астаны, где проходят слушания по делу об убийстве супруги бывшего министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.Позже министр культуры и информации Аида Балаева высказалась о приезде известной российской журналистки на судебный процесс по делу Куандыка Бишимабева.