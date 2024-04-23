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Как изменится стоимость вторички в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:20
Как изменится стоимость вторички в Казахстане
Фото: depositphotos.com
Заместитель председателя "Отбасы банка" Нурлан Акшанов ответил на вопрос, как изменится стоимость вторичного жилья в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На брифинге в правительстве журналисты спросили у представителя "Отбасы банка", ждать ли снижения цен на вторичку в Казахстане - за счет новых ипотечных программ.

"В любом случае все корректирует рынок, и в цены на вторичное жилье обычно зашиты ожидания продавца. То есть иногда люди думают: ну я здесь такой ремонт сделал классный, как я отдам? На самом деле все корректирует рынок. Я думаю, что когда мы дадим такую хорошую порцию кредитных средств на рынок в виде 150 миллиардов тенге "Отау" и 300 миллиардов тенге "Наурыз" (ипотечные программы - прим.), то в любом случае продавцы вторичного жилья должны скорректировать свои цены, если они хотят действительно продать свое жилье. Если они не имеют краткосрочных планов продажи, они могут держать, и это решение хозяина", - заявил Акшанов.


Источник: tengrinews.kz
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