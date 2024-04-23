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В Казахстане экспертизу ГБО в авто начнут записывать на видео

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:04
В Казахстане экспертизу ГБО в авто начнут записывать на видео
Фото: kolesa.kz
Как рассказали редакции Kolesa.kz в Комитете техрегулирования и метрологии МТИ РК, сегодня одним из наиболее распространённых видов переоборудования авто в нашей стране является перевод на газовое топливо. По информации МВД, в Казахстане в данное время насчитывается около 400 тысяч машин с ГБО. Как показывает практика, безопасность таких автомобилей под большим вопросом: нередки случаи взрывов с причинением ущерба.

Главной причиной сложившейся ситуации является то, что на газ машины переводятся мастерами без квалификации, не имеющими лицензий и иных разрешений, а аккредитованные лаборатории осуществляют проверку безопасности уже переоборудованных транспортных средств. Но как это делается и обследуют ли автомобили вообще, неизвестно.


Чтобы навести порядок в этом вопросе, с 1 мая 2024 года вводится единая форма протокола проверки безопасности, выдаваемого аккредитованными испытательными лабораториями с обязательным заполнением полей, которые важны для идентификации способа переоборудования транспортного средства и его основных элементов.


Помимо этого, также с 1 мая 2024 года процесс проверки безопасности переоборудованного авто должен обязательно фиксироваться на фото и видео. Это позволит подтвердить факт экспертизы и в случае надобности уличить недобросовестные лаборатории в формальном или халатном её проведении.


Ну и, наконец, с 1 декабря 2024 года оформлять протоколы проверки безопасности станут в электронном формате с размещением в Едином реестре.

Соответствующие изменения в стандарт СТ РК 1418-2018 «Автомототранспортные средства. Внесение изменений в конструкцию. Общие положения и технические требования» утвердил Комитет техрегулирования и метрологии МТИ РК.


Источник: kolesa.kz
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