Бишимбаев получит 25 лет или даже пожизненное – адвокат

«Высшая справедливость в том, что Бишимбаев зарыл себя сам! Организовал аморальную пиар-кампанию. Весь процесс держал удар, бился, выкручивался, изворачивался. При своей вспыльчивости ни разу не вышел из себя. А под самый конец забыл, что в ночь убийства пьяным снимал жуткие видео, и выдал пароль от телефона. И тут впервые поплыл, судорожно ища объяснение их происхождению. (…) С учетом политики исход теперь предрешен: 25 лет (может, даже пожизненное). Байжанов – 4 года», – пишет Джохар Утебеков.

«У меня море эмпатии к клиентам. Но я не пропускаю их боль через себя. Это важный навык для профессионала. Тут, увы, даже я заработал викарную травму от ужаса за Салтанат и ее брата. С 1-го дня было ощущение, что с экранов на нас лилось чистое, инфернальное зло. Роль для моей психотравмы сыграла и безобразная организация процесса, особенно поначалу. За нее стыдно. Много знания - много печали», – отмечает адвокат.

Астана. 23 апреля. КазТАГ – Бывший министр Куандык Бишимбаев, обвиняемый в убийстве с особой жестокостью своей гражданской жены Салтанат Нукеновой, получит 25 лет или даже пожизненное тюремное заключение, считает адвокат Джохар Утебеков.Он отмечает, что даже на него – профессионального адвоката, сильно повлиял судебный процесс.Он считает, что возможность напрямую наблюдать за процессом повысило правовую культуру общества.Напомним, на последнем процессе 22 апреля присяжные плакали при просмотре видео издевательств Куандыка Бишимбаева над Салтанат Нукеновой. На них Бишимбаев заставлял Салтанат в ночь ее убийства заявить, что она была любовницей бизнесмена Раимбека Баталова.