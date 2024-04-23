Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 23 Апреля
+17...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 445.66 KZT
  • €1 = 474.58 KZT
  • 1 RUB = 4.78 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Бишимбаев получит 25 лет или даже пожизненное – адвокат

Просмотров:379 Опубликовано: Сегодня, 14:07
Бишимбаев получит 25 лет или даже пожизненное – адвокат
фото: Airan
Астана. 23 апреля. КазТАГ – Бывший министр Куандык Бишимбаев, обвиняемый в убийстве с особой жестокостью своей гражданской жены Салтанат Нукеновой, получит 25 лет или даже пожизненное тюремное заключение, считает адвокат Джохар Утебеков.

«Высшая справедливость в том, что Бишимбаев зарыл себя сам! Организовал аморальную пиар-кампанию. Весь процесс держал удар, бился, выкручивался, изворачивался. При своей вспыльчивости ни разу не вышел из себя. А под самый конец забыл, что в ночь убийства пьяным снимал жуткие видео, и выдал пароль от телефона. И тут впервые поплыл, судорожно ища объяснение их происхождению. (…) С учетом политики исход теперь предрешен: 25 лет (может, даже пожизненное). Байжанов – 4 года», – пишет Джохар Утебеков.


Он отмечает, что даже на него – профессионального адвоката, сильно повлиял судебный процесс.

«У меня море эмпатии к клиентам. Но я не пропускаю их боль через себя. Это важный навык для профессионала. Тут, увы, даже я заработал викарную травму от ужаса за Салтанат и ее брата. С 1-го дня было ощущение, что с экранов на нас лилось чистое, инфернальное зло. Роль для моей психотравмы сыграла и безобразная организация процесса, особенно поначалу. За нее стыдно. Много знания - много печали», – отмечает адвокат.


Он считает, что возможность напрямую наблюдать за процессом повысило правовую культуру общества.

Напомним, на последнем процессе 22 апреля присяжные плакали при просмотре видео издевательств Куандыка Бишимбаева над Салтанат Нукеновой. На них Бишимбаев заставлял Салтанат в ночь ее убийства заявить, что она была любовницей бизнесмена Раимбека Баталова.


Источник: kaztag.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика