"Все хотим жить в Советском Союзе, что ли?" - министр вспомнил историю, говоря о ценах

"Если честно, когда вы говорите о контроле цен, почему-то у меня сразу возникает ощущение, что мы все хотим жить в Советском Союзе, что ли, где у нас был контроль цен и тотальный дефицит? Кто-то помладше возрастом не помнит, я эти времена достаточно неплохо помню. Поэтому давайте как-то определимся: если мы хотим, чтобы у нас были хорошие телефоны в руках, вот у вас IPhone или Samsung, я вижу, у коллег, как раз таки на этом основана рыночная экономика. У вас есть выбор, вы сами их покупаете", - сказал министр, отвечая на вопросы журналистов.

"Поэтому я считаю, что рынок достаточно широкий. Как министр промышленности могу сказать: есть техника, которая уже производится в Казахстане. В Сарани есть завод по производству электротехники. То есть приобретать ее можно, и рынок достаточно широкий по предложению. Есть и более дорогие, есть и более бюджетные. Соответственно, поэтому здесь выбор стоит как раз таки за покупателями. Вот это, наверное, основной принцип рыночной экономики", - заключил министр.

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев ответил на вопрос, будут ли в правительстве принимать меры по контролю за ценами на стройматериалы и бытовую технику, передает корреспондент Tengrinews.kz.По словам министра, разговоры о контроле цен вызывают у него ассоциации с прошлым.Также Шарлапаев заявил: у казахстанцев есть возможность покупать как дорогую, так и недорогую технику.