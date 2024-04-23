Суд над Бишимбаевым: Раимбек Баталов выступил с заявлением

"Хочу сказать, что прозвучавшее из уст обвиняемого в чудовищном преступлении в мой адрес является откровенным бредом, это безумная ложь. Призываю вас не верить в это вранье, представителей СМИ и блогеров - не распространять недостоверную информацию. И мне очень жаль, что родным и близким Салтанат, столкнувшимся с таким горем, приходится защищать и отстаивать честь своей дочери. Это ужасно. Я приношу свои искренние соболезнования семье Нукеновых", - заявил Баталов.

Известный казахстанский бизнесмен Раимбек Баталов сделал заявление по суду Бишимбаева. Его он опубликовал в своем Instagram, передает корреспондент Tengrinews.kz.Баталов заявил, что до последнего не хотел комментировать тему судебного процесса Бишимбаева, "но поток чудовищной грязи", порочащей его имя, вынуждает его сделать заявление.