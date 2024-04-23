Суд над Бишимбаевым: Раимбек Баталов выступил с заявлением

Известный казахстанский бизнесмен Раимбек Баталов сделал заявление по суду Бишимбаева. Его он опубликовал в своем Instagram, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Баталов заявил, что до последнего не хотел комментировать тему судебного процесса Бишимбаева, "но поток чудовищной грязи", порочащей его имя, вынуждает его сделать заявление.
"Хочу сказать, что прозвучавшее из уст обвиняемого в чудовищном преступлении в мой адрес является откровенным бредом, это безумная ложь. Призываю вас не верить в это вранье, представителей СМИ и блогеров - не распространять недостоверную информацию. И мне очень жаль, что родным и близким Салтанат, столкнувшимся с таким горем, приходится защищать и отстаивать честь своей дочери. Это ужасно. Я приношу свои искренние соболезнования семье Нукеновых", - заявил Баталов.
Оставьте свой комментарий первым.