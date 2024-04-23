Текучку на госслужбе предлагают сократить за счет повышения зарплат

"Мы предлагаем рассмотреть вопрос увеличения зарплаты нашим сотрудникам с 367 тыс. тенге хотя бы до среднереспубликанского уровня в 394 тыс. тенге. Также предлагаем увеличить количество бонусов по итогам оценки деятельности госслужащих с двух до четырех окладов", – попросил он.

"Можно сравнить должностной оклад главного специалиста на уровне района блока "А", который в зависимости от стажа составляет всего лишь 260 тыс. тенге, на областном уровне это 302 тыс. тенге. Последний раз увеличение должностных окладов работников осуществлялось 1 июля 2021 года", – привел цифры Алпысов.

"Хочу открыто сказать, что вопрос увеличения размера бонусов не рассматривается, так как это приведет к увеличению нагрузки на республиканский и местный бюджеты, примерно 28 млрд тенге. По обязательным надбавкам: мы должны понимать, что они, откровенно говоря, рушат единую систему оплаты труда, поэтому это не приветствуется. Кроме того, хочу сказать, что нами прорабатывается вопрос объявления моратория на увеличение штатной численности и на применение обязательных надбавок", — пояснил он.