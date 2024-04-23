«Претензий не имею»: в Алматы в патрульную машину врезался мопед

ДТП произошло на проспекте Суюнбая, южнее улицы Мусоргского. Судя по кадрам аварии, появившимся в социальных сетях, патрульный Chevy Equinox разворачивался через двойную сплошную. Машины, двигавшиеся навстречу, успели остановиться, а водитель мопеда, ехавший по выделенке, не среагировал и на полном ходу врезался в полицейский автомобиль.

В Департаменте полиции г. Алматы пояснили, что патрульный экипаж следовал на срочный вызов и совершил манёвр разворота в строгом соответствии с ПДД РК, заблаговременно включив проблесковые маячки и СГУ. Водители автомобилей дали преимущество в движении полицейскому авто, а водитель мопеда, следовавший по полосе, предназначенной для общественного транспорта, либо не заметил, либо проигнорировал требование правил и столкнулся с патрульной машиной.

Мопедист серьёзно не пострадал, а водителя полицейского авто привлекли к ответу.По информации от полиции, от медицинской помощи мопедист отказался. Факт ДТП зарегистрирован. Водитель патрульного Chevrolet привлечён к ответственности. Материалы производства будут направлены в суд.