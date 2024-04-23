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«Претензий не имею»: в Алматы в патрульную машину врезался мопед

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:11
«Претензий не имею»: в Алматы в патрульную машину врезался мопед
кадр из видео
Мопедист серьёзно не пострадал, а водителя полицейского авто привлекли к ответу.

ДТП произошло на проспекте Суюнбая, южнее улицы Мусоргского. Судя по кадрам аварии, появившимся в социальных сетях, патрульный Chevy Equinox разворачивался через двойную сплошную. Машины, двигавшиеся навстречу, успели остановиться, а водитель мопеда, ехавший по выделенке, не среагировал и на полном ходу врезался в полицейский автомобиль.




В Департаменте полиции г. Алматы пояснили, что патрульный экипаж следовал на срочный вызов и совершил манёвр разворота в строгом соответствии с ПДД РК, заблаговременно включив проблесковые маячки и СГУ. Водители автомобилей дали преимущество в движении полицейскому авто, а водитель мопеда, следовавший по полосе, предназначенной для общественного транспорта, либо не заметил, либо проигнорировал требование правил и столкнулся с патрульной машиной.


По информации от полиции, от медицинской помощи мопедист отказался. Факт ДТП зарегистрирован. Водитель патрульного Chevrolet привлечён к ответственности. Материалы производства будут направлены в суд.


Источник: kolesa.kz
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