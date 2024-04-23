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Прокуратура СКО призвала не посягать на территориальную целостность Казахстана на фоне расследований о сепаратизме

Просмотров:207 Опубликовано: Сегодня, 20:30
Прокуратура СКО призвала не посягать на территориальную целостность Казахстана на фоне расследований о сепаратизме
Фото: коллаж kursiv.media
Прокуратура Северо-Казахстанской области призвала граждан не совершать действия, посягающие на территориальную целостность РК. В надзорном ведомстве добавили, что расследуют пять уголовных дел по обвинению в сепаратизме.

Генпрокуратура опубликовала видео, в котором прокуроры СКО призвали граждан не допускать действия, посягающие на территориальную целостность РК. По данным ведомства, в этом году в регионе ведут пять досудебных расследований по обвинению в сепаратизме, в прошлом году по этой статье к различным срокам были приговорены девять человек.

«В связи с этим областная прокуратура призывает граждан не допускать действий, посягающих на незыблемые основы нашего государства, гарантированные Конституцией Республики Казахстан», – заявил помощник прокурора СКО Рустам Насиров.


Судья Петропавловского горсуда Алмас Жумагазин рассказал, что именно делали граждане, получившие сроки по статье о сепаратизме.

«В прессе, в социальных сетях возникает какой-то проблемный вопрос. (…) А лица, которые осуждены, все эти споры переводили на тему сепаратизма, тему пропаганды отделения части территории Республики Казахстан», – сказал Жумагазин.


Напомним, по статье «Сепаратистская деятельность» в Казахстане предусмотрены штрафы от 1000 МРП (3,7 млн тенге), ограничение свободы до семи лет, либо лишение свободы на тот же срок. За действия, совершенные с целью нарушения унитарности и целостности Казахстана, неприкосновенности и неотчуждаемости ее территории либо дезинтеграции государства грозит срок от 10 до 15 лет с лишением гражданства Казахстана или без такового.


В ноябре 2023 года «Курсив» сообщал, что девять жителей Петропавловска получили сроки от семи до девяти лет за сепаратизм. Такой приговор им вынесли за заявления о «фиктивности правовой основы корпорации Республики Казахстан», непринятии удостоверения личности и гражданства страны и провозглашение независимости, самостоятельности и суверенитета.


Источник: kursiv.media
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