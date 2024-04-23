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Тихая революция: Ксения Собчак высказалась о казахстанках и "уяте"

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 21:45
Тихая революция: Ксения Собчак высказалась о казахстанках и "уяте"
Фото: Instagram/xenia_sobchak
Скандальная российская журналистка Ксения Собчак поделилась своими мыслями о командировке в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Об этом она 23 апреля написала пост на своей странице в Instagram.

"Давайте поговорим про мою командировку в Казахстан. Точнее про одну черту местных женщин, да и местного общества в целом, которая для меня лично стала очевидна. Прогрессивность. Вообще, я часто бываю в Казахстане и люблю эту страну. У меня здесь много друзей, иногда я веду тут мероприятия и свадьбы. И уже не в первый раз замечаю странную коллизию", – отметила Ксения Собчак.


По его мнению, с одной стороны, большинство казахстанских женщин очень прогрессивно: они много работают, амбициозны, самостоятельны, хотят всего добиваться сами, стремятся к эмансипации, независимости, признания равенства.

"Более того, тут есть место здоровому феминизму, сестринству, взаимовыручке, пониманию girl power. Я лично знаю таких женщин, с некоторыми дружу и очень уважаю. Но наряду с этим в стране есть такое понятие — "уят". Переводится дословно как "стыд", а проявляется в общественном порицании. И онлайн, и оффлайн. И в рамках этого явления женщину могут начать позорить за любое отступление от консервативных норм. Вышла на улицу в мини-юбке? Уят. Несколько ухажеров? Уят. Ушла от мужа, даже если он тебя бьет? Уят. И конечно это создает дополнительное давление на женщин, которые подвергаются моральному насилию", – подчеркнула журналистка.


Она отметила, что защитники культуры "уят" говорят, что он популярен у части населения из-за быстрого развития свободных нравов в Казахстана и прогрессивных взглядов молодежи.

"Старшему поколению хочется таким образом "уберечь их от ошибок", создавая определенные рамки приличия. Но на практике за этой традицией как раз маскируется архаичность. Так вот к чему я: дело Салтанат в этом смысле переломное, оно меняет эти понятия. Раньше через уят консервативная часть населения буквально диктовала женщинам: не болтай, не выноси сор из избы, молчи, стерпится — слюбится. А теперь девушки не просто объединились в кампанию против домашних тиранов, но и добились принятия специального закона. В общем, очень интересные дела сейчас в Казахстане происходят на фоне дела Салтанат. Возможно, мы наблюдаем своеобразную тихую революцию. Победа гражданского общества, получается", – заключила Ксения Собчак.


Ранее сообщалось, что Собчак прилетела на суд по делу Куандыка Бишимбаева. Ведущая наблюдала за происходящим, находясь непосредственно в зале, где проходит судебное заседание. Позже она прокомментировала свое появление в Астане на суде по делу экс-министра.


Источник: zakon.kz
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