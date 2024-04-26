Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 27 Апреля
+19...+18
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 443.35 KZT
  • €1 = 475.54 KZT
  • 1 RUB = 4.82 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

На западе страны появится новое водохранилище

Просмотров:2591 Опубликовано: Вчера, 17:28
На западе страны появится новое водохранилище
фото: lsm.kz
В Западно-Казахстанской области хотят построить новое водохранилище. В региональном акимате рассказали LS о проекте.

В ответе на запрос редакции сообщается, что на текущий момент разрабатывается проектно-сметная документация (ПСД) данного объекта. В прошлом году министерство экологии и природных ресурсов выделило на это 38,4 млн тенге. Между тем в 2020 году уже было разработано и получено положительное заключение госэкспертизы на технико-экономическое обоснование (ТЭО). Тогда стоимость объекта оценивалась в 2,4 млрд тенге. В госоргане добавили, что в ТЭО будут внесены корректировки.

"Согласно утвержденной концепции развития системы управления водными ресурсами Казахстана на 2024-2030 годы, строительство водохранилища запланировано на 2025-2026 годы. Предварительный объем составит 28 млн куб. м", – рассказали в акимате.


Отмечается, что его ввод в эксплуатацию позволит уменьшить зависимость южных районов ЗКО от подачи волжской воды из России. В частности, для аккумулирования паводкового стока реки Большой Узень до 28 млн куб. м.

"Строительство водохранилища – это логическое завершение стратегического объекта "Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в реку Большой Узень в районе села Акпатер Казталовского района Западно-Казахстанской области", так как канал является проводящим трактом", – подчеркнули в акимате.


В госоргане пояснили, что трансграничные реки Большой Узень и Малый Узень, Жанибекская оросительно-обводнительная система являются единственными источниками воды для населения и сельскохозяйственного сектора южных районов ЗКО. По их данным, они обеспечивают 25 сельских округов с населением более 95 тыс. человек.

"Ежегодная потребность области в волжской воде составляет 209 млн куб. м (Большой и Малый Узени – 181 млн куб. м, в Жанибекскую оросительно-обводнительную систему – 28 млн куб. м)", – рассказали в ведомстве.


При этом отмечается, что с 2006 года выделяются деньги на возмещение затрат по машинной подаче волжской воды. В этом году из республиканского бюджета направлено 6,3 млрд тенге.


Источник: lsm.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика