На западе страны появится новое водохранилище

"Согласно утвержденной концепции развития системы управления водными ресурсами Казахстана на 2024-2030 годы, строительство водохранилища запланировано на 2025-2026 годы. Предварительный объем составит 28 млн куб. м", – рассказали в акимате.

"Строительство водохранилища – это логическое завершение стратегического объекта "Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в реку Большой Узень в районе села Акпатер Казталовского района Западно-Казахстанской области", так как канал является проводящим трактом", – подчеркнули в акимате.

"Ежегодная потребность области в волжской воде составляет 209 млн куб. м (Большой и Малый Узени – 181 млн куб. м, в Жанибекскую оросительно-обводнительную систему – 28 млн куб. м)", – рассказали в ведомстве.