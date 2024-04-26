На западе страны появится новое водохранилище

В Западно-Казахстанской области хотят построить новое водохранилище. В региональном акимате рассказали LS
о проекте.
В ответе на запрос редакции сообщается, что на текущий момент разрабатывается проектно-сметная документация (ПСД) данного объекта. В прошлом году министерство экологии и природных ресурсов выделило на это 38,4 млн тенге. Между тем в 2020 году уже было разработано и получено положительное заключение госэкспертизы на технико-экономическое обоснование (ТЭО). Тогда стоимость объекта оценивалась в 2,4 млрд тенге. В госоргане добавили, что в ТЭО будут внесены корректировки.
"Согласно утвержденной концепции развития системы управления водными ресурсами Казахстана на 2024-2030 годы, строительство водохранилища запланировано на 2025-2026 годы. Предварительный объем составит 28 млн куб. м", – рассказали в акимате.
Отмечается, что его ввод в эксплуатацию позволит уменьшить зависимость южных районов ЗКО от подачи волжской воды из России. В частности, для аккумулирования паводкового стока реки Большой Узень до 28 млн куб. м.
"Строительство водохранилища – это логическое завершение стратегического объекта "Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в реку Большой Узень в районе села Акпатер Казталовского района Западно-Казахстанской области", так как канал является проводящим трактом", – подчеркнули в акимате.
В госоргане пояснили, что трансграничные реки Большой Узень и Малый Узень, Жанибекская оросительно-обводнительная система являются единственными источниками воды для населения и сельскохозяйственного сектора южных районов ЗКО. По их данным, они обеспечивают 25 сельских округов с населением более 95 тыс. человек.
"Ежегодная потребность области в волжской воде составляет 209 млн куб. м (Большой и Малый Узени – 181 млн куб. м, в Жанибекскую оросительно-обводнительную систему – 28 млн куб. м)", – рассказали в ведомстве.
При этом отмечается, что с 2006 года выделяются деньги на возмещение затрат по машинной подаче волжской воды. В этом году из республиканского бюджета направлено 6,3 млрд тенге.
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