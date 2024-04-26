На нары за незаконную регистрацию авто отправились спеццоновцы и полицейские в Астане

Как сообщили в единой пресс-службе столичных судов, преступная группа в период с декабря 2021 года по май 2022 года зарегистрировала 312 автомобилей, пригнанных из-за рубежа, не внеся в казну положенные сборы и платежи. Помимо этого, сотрудники спецЦОНов и полицейские умудрились поставить на казахстанский учёт 73 праворульные машины, а ещё на 73 документы были оформлены, хотя в страну их фактически не ввозили.

В итоге троих руководителей группировки признали виновными и приговорили к девяти годам колонии. Пятеро их помощников получили по шесть лет. Трое посредников отправились за решётку на сроки от полугода до двух с половиной лет, а ещё 14 дали по два с половиной года ограничения свободы. Четверым полицейским назначили по 3 года 6 месяцев в колонии, трём — по два с половиной года ограничения свободы.

За шесть месяцев ОПГ, состоявшая из сотрудников госкорпорации, МВД и посредников, поставила на учёт более 450 машин.По информации служителей Фемиды, следствие установило, что три руководителя ОПГ организовали преступную группу с использованием своего служебного положения. Пятеро участвовали во многих сделках, внося свою долю денежных средств, 17 посредников занимались оформлением машин, покупкой в телеграмм-чатах и ​​перепродажей документов на автомобили. При этом сотрудники полиции, как говорилось в обвинительном заключении, «причинили имущественный ущерб путём обмана или злоупотребления доверием, при отсутствии признаков хищения нанесли значительный ущерб и злоупотребили должностными полномочиями».В пресс-службе судов также отметили, что смягчающим обстоятельством для некоторых подсудимых послужило наличие малолетних детей и «активное способствование раскрытию уголовного правонарушения».Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.