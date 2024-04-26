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Кто может не сдавать отпечатки пальцев: в Казахстане утвердили перечень

Просмотров:473 Опубликовано: Вчера, 19:23
Кто может не сдавать отпечатки пальцев: в Казахстане утвердили перечень
Фото из открытых источников
Приказом министра здравоохранения утвержден перечень заболеваний, которые являются основанием для освобождения от прохождения дактилоскопической регистрации, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В перечень включены 53 вида заболеваний. В частности, туда вошли некоторые виды дерматологических патологий, такие как гипертрофические изменения кожи, келоидные рубцы, линейная склеродермия, васкулиты, ревматоидные артриты и другие.


Полный перечень заболеваний будет опубликован на сайте Минздрава, сообщили в пресс-службе.

"Отпечатки пальцев рук казахстанцев, прошедших дактилоскопическую регистрацию, вносятся в чип биометрических паспортов и удостоверений личности. Дактилоскопическую регистрацию могут пройти все граждане Казахстана, кроме детей в возрасте до 12 лет", - сообщили в ведомстве.


Источник: tengrinews.kz
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