Кто может не сдавать отпечатки пальцев: в Казахстане утвердили перечень

В перечень включены 53 вида заболеваний. В частности, туда вошли некоторые виды дерматологических патологий, такие как гипертрофические изменения кожи, келоидные рубцы, линейная склеродермия, васкулиты, ревматоидные артриты и другие.

"Отпечатки пальцев рук казахстанцев, прошедших дактилоскопическую регистрацию, вносятся в чип биометрических паспортов и удостоверений личности. Дактилоскопическую регистрацию могут пройти все граждане Казахстана, кроме детей в возрасте до 12 лет", - сообщили в ведомстве.

Приказом министра здравоохранения утвержден перечень заболеваний, которые являются основанием для освобождения от прохождения дактилоскопической регистрации, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.Полный перечень заболеваний будет опубликован на сайте Минздрава, сообщили в пресс-службе.