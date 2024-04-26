Учителя убили в собственной квартире в Уральске

«Расследование ведется по статье «Убийство». В настоящее время сотрудниками полиции ведутся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления», – сообщили в полиции.

«Надежда весь подъезд она украсила сама. Картины, цветы она заказала в интернет-магазине, теперь это память о ней. У нас в городе нет таких подъездов, где картины весят. Дом у нас маленький, но дружный. Она была лидером, собирала деньги, подкидывала идеи. Очень добродушный, ответственный, хороший человек. Мы с ней 24 года рядом жили. Она недавно похоронила свою маму, вот на днях было девять дней», — рассказала соседка.

По сообщению пресс-службы ДП ЗКО, 25 апреля в Уральске в квартире было обнаружено тело женщины.Другие подробности не разглашаются.Журналисты «Мой город» поговорили с соседями дома, в котором жила погибшая. Выяснилось, что она всю жизнь работала учителем начальных классов. По словам соседей, это был добрый, ответственный и отзывчивый человек. В свободное время погибшая принимала активное участие в жизни дома, в котором жила 24 года.В городском отделе образования сообщили, что погибшая была пунктуальным и ответственным педагогом. Общий стаж работы учителем – 40 лет, из них 35 лет она проработала в школе в одной школе.