Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 27 Апреля
+19...+18
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 443.35 KZT
  • €1 = 475.54 KZT
  • 1 RUB = 4.82 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Учителя убили в собственной квартире в Уральске

Просмотров:1135 Опубликовано: Вчера, 19:40
Учителя убили в собственной квартире в Уральске
Фото Медета Медресова/ Мой город
По сообщению пресс-службы ДП ЗКО, 25 апреля в Уральске в квартире было обнаружено тело женщины.

«Расследование ведется по статье «Убийство». В настоящее время сотрудниками полиции ведутся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления», – сообщили в полиции.


Другие подробности не разглашаются.

Журналисты «Мой город» поговорили с соседями дома, в котором жила погибшая. Выяснилось, что она всю жизнь работала учителем начальных классов. По словам соседей, это был добрый, ответственный и отзывчивый человек. В свободное время погибшая принимала активное участие в жизни дома, в котором жила 24 года.

«Надежда весь подъезд она украсила сама. Картины, цветы она заказала в интернет-магазине, теперь это память о ней. У нас в городе нет таких подъездов, где картины весят. Дом у нас маленький, но дружный. Она была лидером, собирала деньги, подкидывала идеи. Очень добродушный, ответственный, хороший человек. Мы с ней 24 года рядом жили. Она недавно похоронила свою маму, вот на днях было девять дней», — рассказала соседка.


В городском отделе образования сообщили, что погибшая была пунктуальным и ответственным педагогом. Общий стаж работы учителем – 40 лет, из них 35 лет она проработала в школе в одной школе.


Источник: newtimes.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика