Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 27 Апреля
+19...+18
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 443.35 KZT
  • €1 = 475.54 KZT
  • 1 RUB = 4.82 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

В Казахстане ввели запрет на ввоз куриных яиц на территорию страны

Просмотров:405 Опубликовано: Вчера, 20:20
В Казахстане ввели запрет на ввоз куриных яиц на территорию страны
Фото: baigenews.kz
Министр сельского хозяйства подписал приказ о временном запрете на ввоз куриных яиц на территорию Казахстана автомобильным транспортом из третьих стран и стран Евразийского экономического союза, передаёт BaigeNews.kz.

Ограничения введены сроком на шесть месяцев.

"Запрет не распространяется в отношении транзита яиц через территорию Казахстана, а также их перемещения с территории одного государства-члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства-члена Евразийского экономического союза через территорию РК", - сообщили в Минсельхозе.


Временный запрет на импорт введён для поддержки отечественных товаропроизводителей в весенне-летний период.

"В этот период отмечается снижения спроса на яйцо, потребности рынка полностью покрываются за счёт промышленного производства и активным присутствием на рынке продукции домашних хозяйств. Данный фактор негативно влияет на деятельность птицефабрик, снижаются цены на яйцо. Снижение цены ниже себестоимости негативно отражается на рентабельности предприятий. Также сокращается срок хранения яиц, при этом объёмы производства не уменьшаются, что приводит к затоваренности на складах", - пояснили в ведомстве.


Для поддержки отечественных товаропроизводителей и защиты внутреннего рынка на Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики участия в международных экономических организациях одобрена целесообразность установления временных ограничительных мер на ввоз куриных яиц на территорию Казахстана автомобильным транспортом на весенне-летний период.

Приказ вступает в силу с 1 мая.


Источник: baigenews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Papirosso (Посетители) Вчера, 22:55
Если нет конкурентов то можно смело цены поднять

https://youtu.be/B5Xj7uUtDGs
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика