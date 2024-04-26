В Казахстане ввели запрет на ввоз куриных яиц на территорию страны

"Запрет не распространяется в отношении транзита яиц через территорию Казахстана, а также их перемещения с территории одного государства-члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства-члена Евразийского экономического союза через территорию РК", - сообщили в Минсельхозе.

"В этот период отмечается снижения спроса на яйцо, потребности рынка полностью покрываются за счёт промышленного производства и активным присутствием на рынке продукции домашних хозяйств. Данный фактор негативно влияет на деятельность птицефабрик, снижаются цены на яйцо. Снижение цены ниже себестоимости негативно отражается на рентабельности предприятий. Также сокращается срок хранения яиц, при этом объёмы производства не уменьшаются, что приводит к затоваренности на складах", - пояснили в ведомстве.

Министр сельского хозяйства подписал приказ о временном запрете на ввоз куриных яиц на территорию Казахстана автомобильным транспортом из третьих стран и стран Евразийского экономического союза, передаёт BaigeNews.kz.Временный запрет на импорт введён для поддержки отечественных товаропроизводителей в весенне-летний период.Для поддержки отечественных товаропроизводителей и защиты внутреннего рынка на Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики участия в международных экономических организациях одобрена целесообразность установления временных ограничительных мер на ввоз куриных яиц на территорию Казахстана автомобильным транспортом на весенне-летний период.