Число иностранных дипмиссий в Казахстане постоянно растет — МИД РК

— Казахстан установил дипломатические отношения со 187 государствами. Сегодня в нашей стране работают 71 иностранное посольство, а также представительства 32 международных организаций. Вместе с тем, в Казахстане функционируют 24 генеральных консульства и одно консульство, — сообщили в МИД РК.

— Ряд государств заявил о своих намерениях открыть посольства в Астане, сейчас мы ведем соответствующую работу с нашими иностранными партнерами, — добавили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан ответили на вопрос агентства Kazinform, сколько иностранных посольств и представительств международных организаций аккредитовано в Казахстане.По информации министерства, число иностранных дипломатических миссий, которые открываются в нашей республике, постоянно растет.