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Подозреваемого в убийстве учительницы начальных классов задержали в Уральске

Просмотров:247 Опубликовано: Сегодня, 21:34
Подозреваемого в убийстве учительницы начальных классов задержали в Уральске
mgorod.kz
В Уральске полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве учительницы начальных классов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Западно-Казахстанской области.

Мужчина был установлен и задержан 25 апреля в ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий. Подозреваемым оказался ранее судимый житель Уральска.

"В настоящее время подозреваемый с санкции суда содержится под стражей. Расследование продолжается. В интересах следствия иная информация не разглашается", - говорится в сообщении ведомства.


Напомним, 25 апреля в Уральске в собственной квартире убили учительницу начальных классов Надежду Никитину. Тело педагога 1964 года рождения нашли с признаками насильственной смерти по месту ее проживания. Надежда Никитина 35 лет проработала в одной школе.


Источник: Tengrinews.kz
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