Подозреваемого в убийстве учительницы начальных классов задержали в Уральске



"В настоящее время подозреваемый с санкции суда содержится под стражей. Расследование продолжается. В интересах следствия иная информация не разглашается", - говорится в сообщении ведомства.

В Уральске полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве учительницы начальных классов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Западно-Казахстанской области.Мужчина был установлен и задержан 25 апреля в ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий. Подозреваемым оказался ранее судимый житель Уральска.Напомним, 25 апреля в Уральске в собственной квартире убили учительницу начальных классов Надежду Никитину. Тело педагога 1964 года рождения нашли с признаками насильственной смерти по месту ее проживания. Надежда Никитина 35 лет проработала в одной школе.