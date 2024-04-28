Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 28 Апреля
+21...+18
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 443.35 KZT
  • €1 = 475.54 KZT
  • 1 RUB = 4.82 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Паводки в Казахстане: в МЧС рассказали о ситуации в регионах

Просмотров:231 Опубликовано: Сегодня, 14:43
Паводки в Казахстане: в МЧС рассказали о ситуации в регионах
Фото: primeminister.kz
Сегодня на брифинге в республиканском информационном штабе предоставили оперативную информацию по паводковой ситуации в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Согласно данным МЧС, на пристальном контроле остается Атырауская область - в связи с прибыванием воды на реке Жайык. Продолжается мониторинг.

"В городе Атырау вдоль реки Жайык непрерывно проводятся берегоукрепительные работы. С помощью дрона осуществляется мониторинг паводковой ситуации. Приданные силы и средства в Атыраускую область продолжают противопаводковые работы. Ранее разбронированные мощные передвижные насосные станции задействованы в откачке талых вод с подтопленных территорий", - сказал представитель министерства Аскар Шарип.


Всего по республике в свои дома вернулись 37 324 человека. В эвакопунктах остаются 6 817 человек.

В целом службы гражданской защиты продолжают проведение противопаводковых мероприятий, ликвидацию последствий паводков и оказание помощи населению в Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.


Источник: Тengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика