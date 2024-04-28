Паводки в Казахстане: в МЧС рассказали о ситуации в регионах

"В городе Атырау вдоль реки Жайык непрерывно проводятся берегоукрепительные работы. С помощью дрона осуществляется мониторинг паводковой ситуации. Приданные силы и средства в Атыраускую область продолжают противопаводковые работы. Ранее разбронированные мощные передвижные насосные станции задействованы в откачке талых вод с подтопленных территорий", - сказал представитель министерства Аскар Шарип.

Сегодня на брифинге в республиканском информационном штабе предоставили оперативную информацию по паводковой ситуации в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.Согласно данным МЧС, на пристальном контроле остается Атырауская область - в связи с прибыванием воды на реке Жайык. Продолжается мониторинг.Всего по республике в свои дома вернулись 37 324 человека. В эвакопунктах остаются 6 817 человек.В целом службы гражданской защиты продолжают проведение противопаводковых мероприятий, ликвидацию последствий паводков и оказание помощи населению в Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.