Премию в 40 миллионов тенге получил руководитель в ФК «Актобе» - Антикор

– Председатель правления клуба единолично, без рассмотрения вопроса о поощрении на собрании уполномоченного органа, в нарушении действующего законодательства, вынес приказ о своем премировании. По нашей рекомендации управление финансов подало иск в суд о взыскании необоснованно перечисленной суммы, – резюмировал Саламатов.

Департамент по противодействию коррупции проверил, как расходуются бюджетные деньги в ФК «Актобе». По итогам проверки у борцов с коррупцией появились претензии к руководству, передает "Диапазон" Антикор посчитал, что экс–глава ФК «Актобе» Ерлан Джамантаев незаконно начислил себе премию 40 миллионов.Так по информации антикора, некоторые легионеры сыграли за сезон не более трех матчей, но имели оклады в 55 миллионов тенге в год. По рекомендации департамента в клубе пересмотрят систему поощрения игроков.Руководитель департамента по противодействию коррупции Ескали Саламатов также отметил, что в 2023 году в клубе выплатили премию в 40 миллионов председателю правления за привлечение в качестве спонсора букмекерской конторы. Причем на тот момент кредиторская задолженность клуба составляла 900 миллионов тенге. Речь идет о теперь уже бывшем председателе правления ФК «Актобе» Ерлане Джамантаеве.