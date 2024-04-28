Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 28 Апреля
+21...+18
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 443.35 KZT
  • €1 = 475.54 KZT
  • 1 RUB = 4.82 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Премию в 40 миллионов тенге получил руководитель в ФК «Актобе» - Антикор

Просмотров:235 Опубликовано: Сегодня, 16:44
Премию в 40 миллионов тенге получил руководитель в ФК «Актобе» - Антикор
Фото из архива "Диапазон"
Департамент по противодействию коррупции проверил, как расходуются бюджетные деньги в ФК «Актобе». По итогам проверки у борцов с коррупцией появились претензии к руководству, передает "Диапазон".

Антикор посчитал, что экс–глава ФК «Актобе» Ерлан Джамантаев незаконно начислил себе премию 40 миллионов.

Так по информации антикора, некоторые легионеры сыграли за сезон не более трех матчей, но имели оклады в 55 миллионов тенге в год. По рекомендации департамента в клубе пересмотрят систему поощрения игроков.

Руководитель департамента по противодействию коррупции Ескали Саламатов также отметил, что в 2023 году в клубе выплатили премию в 40 миллионов председателю правления за привлечение в качестве спонсора букмекерской конторы. Причем на тот момент кредиторская задолженность клуба составляла 900 миллионов тенге. Речь идет о теперь уже бывшем председателе правления ФК «Актобе» Ерлане Джамантаеве.

– Председатель правления клуба единолично, без рассмотрения вопроса о поощрении на собрании уполномоченного органа, в нарушении действующего законодательства, вынес приказ о своем премировании. По нашей рекомендации управление финансов подало иск в суд о взыскании необоснованно перечисленной суммы, – резюмировал Саламатов.


Источник: Диапазон
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика