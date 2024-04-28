Премию в 40 миллионов тенге получил руководитель в ФК «Актобе» - Антикор

Департамент по противодействию коррупции проверил, как расходуются бюджетные деньги в ФК «Актобе». По итогам проверки у борцов с коррупцией появились претензии к руководству, передает "Диапазон"
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Антикор посчитал, что экс–глава ФК «Актобе» Ерлан Джамантаев незаконно начислил себе премию 40 миллионов.
Так по информации антикора, некоторые легионеры сыграли за сезон не более трех матчей, но имели оклады в 55 миллионов тенге в год. По рекомендации департамента в клубе пересмотрят систему поощрения игроков.
Руководитель департамента по противодействию коррупции Ескали Саламатов также отметил, что в 2023 году в клубе выплатили премию в 40 миллионов председателю правления за привлечение в качестве спонсора букмекерской конторы. Причем на тот момент кредиторская задолженность клуба составляла 900 миллионов тенге. Речь идет о теперь уже бывшем председателе правления ФК «Актобе» Ерлане Джамантаеве.
– Председатель правления клуба единолично, без рассмотрения вопроса о поощрении на собрании уполномоченного органа, в нарушении действующего законодательства, вынес приказ о своем премировании. По нашей рекомендации управление финансов подало иск в суд о взыскании необоснованно перечисленной суммы, – резюмировал Саламатов.
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