Лишать гражданства Казахстана будут по-новому

В Казахстане внесли изменения в правила приема документов об утрате и лишении гражданства республики. Соответствующий проект приказа Министерства иностранных дел появился на портале "Открытые НПА
", передает корреспондент Tengrinews.kz.
Согласно документу, в правила приема, оформления и рассмотрения загранучреждениями Казахстана заявлений по вопросам гражданства вносятся изменения.
По правилам, загранучреждения должны направлять свои заключения и оформленные документы по вопросам гражданства в Министерство иностранных дел Казахстана - после согласования с Комитетом национальной безопасности. Теперь в заключениях по заявлениям о выходе из гражданства необходимо будет указывать точные сведения о том, какие именно обязательства заявитель не исполнил перед Казахстаном
.
Речь может идти об имущественных обязательствах, с которыми связаны существенные интересы граждан или организаций, об уголовном преследовании, судимости или об отбывании им наказания по вступившему в законную силу приговору суда, либо о том, что выход из гражданства противоречит интересам национальной безопасности Казахстана.
Также разработчики правил решили исключить копии некоторых документов из перечня тех, что необходимы для регистрации утраты гражданства. Среди них: копия решения о выезде в другое государство для постоянного проживания или документ, подтверждающий разрешение о выезде в другое государство для постоянного проживания. Помимо паспорта гражданина Казахстана при подаче документов можно предоставить удостоверение личности. Раньше принимали только паспорт.
Кроме этого по новым правилам загранучреждение в течение 10 рабочих дней
со дня регистрации утраты гражданства Казахстана информирует информационно-производственный центр (ИПЦ) при МВД для внесения сведений в базу данных документированного населения.
Изъятые документы, удостоверяющие личность гражданина республики, загранучреждение направляет в ИПЦ для уничтожения
в течение месяца со дня регистрации утраты гражданства Казахстана. Раньше документ направляли в Комитет миграционной службы, при этом сроки не уточнялись.
Напомним: во время недавнего выступления на на заседании XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что желающих выйти из гражданства РК стало меньше. Глава государства высказался о ценностях, которые символизирует наш бирюзовый паспорт.
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