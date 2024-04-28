Чрезвычайную ситуацию собираются объявить в Жезказгане

В Жезказгане могут объявить режим чрезвычайной ситуации из-за паводков. Акимат города опубликовал проект решения на портале "Открытые НПА
", передает корреспондент Tengrinews.kz
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Проект решения об объявлении режима ЧС подписан акимом Жезказгана Кайратом Шайжановым.
"Объявить чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба на территории города Жезказган области Улытау. Руководителем ликвидации ЧС природного характера назначить заместителя акима Жезказгана Кусаинова Ербола Галымжановича", - говорится в документе.
Как сообщили корреспонденту Tengrinews.kz в пресс-службе акимата Жезказгана, режим ЧС могут объявить уже в понедельник, 29 апреля. В ведомстве также назвали причины такого решения.
"От жителей зимовок, расположенных на территории сел, территориально подчиненных городу Жезказгану, 24, 25 и 26 апреля 2024 года через платформу eOtinish стали поступать обращения о проникновении паводковых вод в дома и падеже скота. На основании вышеуказанных фактов 26 апреля 2024 года прошло внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Жезказган", - рассказали в акимате.
По итогам заседания члены комиссии предложили объявить в Жезказгане ЧС природного характера местного масштаба. Проект данного решения находится на обсуждении в течение воскресенья, 28 апреля.
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