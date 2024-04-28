Чрезвычайную ситуацию собираются объявить в Жезказгане

"Объявить чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба на территории города Жезказган области Улытау. Руководителем ликвидации ЧС природного характера назначить заместителя акима Жезказгана Кусаинова Ербола Галымжановича", - говорится в документе.

"От жителей зимовок, расположенных на территории сел, территориально подчиненных городу Жезказгану, 24, 25 и 26 апреля 2024 года через платформу eOtinish стали поступать обращения о проникновении паводковых вод в дома и падеже скота. На основании вышеуказанных фактов 26 апреля 2024 года прошло внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Жезказган", - рассказали в акимате.