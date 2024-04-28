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Карагандинку убили на глазах у детей: в отношении полицейских начато служебное расследование

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:38
Карагандинку убили на глазах у детей: в отношении полицейских начато служебное расследование
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В Караганде начато служебное расследование в отношении полицейских, после вызова которых бывший муж на глазах у детей смертельно ранил их мать, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Резонансное убийство женщины прокомментировал начальник ДП Карагандинской области Негмет Исмагулов. Он заявил, что в отношении полицейских, которые были на месте происшествия накануне убийства, начато служебное расследование.

"В отношении сотрудников полиции, а также их руководства проводится служебное расследование. По результатам будут приняты самые строгие меры. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Назначены экспертизы. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Ход расследования уголовного дела находится под моим личным контролем", - сказал Исмагулов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Караганде мужчина подозревается в убийстве бывшей жены. Родственник погибшей написал в соцсетях, что тот смертельно ранил бывшую жену на глазах у двоих несовершеннолетних детей. Подозреваемый и пострадавшая были в разводе более 10 лет, однако мужчина якобы преследовал экс-супругу. В ночь убийства дети погибшей вызывали полицию, однако стражи порядка лишь выписали дебоширу защитное предписание, оставив его в квартире погибшей.


Источник: Tengrinews.kz
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