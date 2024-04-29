Бизнесмен и меценат Мухамед Избастин выделил 450 млн тенге на борьбу с паводками

“В результате паводковых подтоплений пострадала значительная часть территории Казахстана. Мной выделены средства в размере 450 миллионов тенге на борьбу с последствиями паводков. Да, сейчас большая вода отступает, однако проблемы всё еще остаются и их надо решать сообща и оперативно. Уверен, что совместными усилиями и вкладом каждого крупного бизнесмена, мы сможем оперативно справиться с этим испытанием”, – подчеркнул Избастин.

Президент Касым-Жомарт Токаев охарактеризовал наводнение как “самое значительное бедствие по масштабам и последствиям за последние восемь десятилетий”. В рамках своего выступления он призвал представителей бизнеса активно участвовать в устранении последствий стихии, передает Toppress со ссылкой на телеграм-канал «Dauletten».Реакция бизнеса не заставила ждать. По состоянию на конец апреля 2024 года на устранение последствий паводков крупным бизнесом была оказана помощь более чем на 160 миллиардов тенге. Среди них бизнесмен и меценат Мухамед Избастин, выделивший 450 миллионов тенге.