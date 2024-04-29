Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 29 Апреля
+19...+18
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 441.44 KZT
  • €1 = 473.09 KZT
  • 1 RUB = 4.75 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Казахстанцев насильно забирают из российских тюрем воевать в Украину: в МИД Казахстана сделали заявление

Просмотров:812 Опубликовано: Сегодня, 17:51
Казахстанцев насильно забирают из российских тюрем воевать в Украину: в МИД Казахстана сделали заявление
Фото: Zakon.kz
В Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали информацию о том, что казахстанцев насильно забирают из российских тюрем воевать в Украину, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Об этом журналисты спросили официального представителя МИД Казахстана на брифинге 29 апреля.

"Это неправда. Ни один гражданин Казахстана, который отбывает наказание в российских тюрьмах или находится под следствием, не был привлечен для военных действий. Информация о том, что таких граждан более 100, не соответствует действительности. На сегодня более 10 казахстанцев находятся под следствием, но они нашли работу в Telegram-каналах и соцсетях", – прокомментировал Айбек Смадияров.


По его словам, консул встречался с задержанными казахстанцами и следит за правомерностью всех предъявленных обвинений. В целом гражданам Казахстана оказывается вся консульско-правовая помощь.

"Если наши граждане находят работу в соцсетях, нужно быть внимательными. Про свою безопасность и последствия вы должны думать сами", – заявил Айбек Смадияров.


В начале апреля МИД Казахстана попросил казахстанцев, находящихся в России, иметь при себе документы.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
StarlightDragon (Посетители) Сегодня, 21:21
бася,
Больше дров, больше дров.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Iron man
  • Банкир
  • Владимир15
  • StarlightDragon
 бася (Посетители) Сегодня, 18:59
кто-то очень старается разжечь огонь войны в Казахстане,видимо хорошо приплачивают за это
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика