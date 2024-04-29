Казахстанцев насильно забирают из российских тюрем воевать в Украину: в МИД Казахстана сделали заявление

"Это неправда. Ни один гражданин Казахстана, который отбывает наказание в российских тюрьмах или находится под следствием, не был привлечен для военных действий. Информация о том, что таких граждан более 100, не соответствует действительности. На сегодня более 10 казахстанцев находятся под следствием, но они нашли работу в Telegram-каналах и соцсетях", – прокомментировал Айбек Смадияров.

"Если наши граждане находят работу в соцсетях, нужно быть внимательными. Про свою безопасность и последствия вы должны думать сами", – заявил Айбек Смадияров.

В Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали информацию о том, что казахстанцев насильно забирают из российских тюрем воевать в Украину, сообщает корреспондент Zakon.kz.Об этом журналисты спросили официального представителя МИД Казахстана на брифинге 29 апреля.По его словам, консул встречался с задержанными казахстанцами и следит за правомерностью всех предъявленных обвинений. В целом гражданам Казахстана оказывается вся консульско-правовая помощь.В начале апреля МИД Казахстана попросил казахстанцев, находящихся в России, иметь при себе документы.