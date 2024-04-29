Формат ЭЦП изменился в Казахстане: нужно ли ее перевыпускать

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) действует как настоящая подпись человека и используется для получения самых разных государственных услуг. Например, ЭЦП нужна для того, чтобы перевести часть своих пенсионных накоплений одному из управляющих инвестиционным портфелем, подать заявку на льготную ипотеку и так далее.

ЭЦП нового формата. Скриншот: NUR.KZ.

В Казахстане перешли на ЭЦП нового формата, которая будет состоять из одного файла вместо двух. Старые ключи при этом будут действовать до конца срока. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.При этом Национальным удостоверяющим центром РК (НУЦ РК) прорабатываются различные механизмы, которые призваны оптимизировать работу ЭЦП. Одно из таких нововведений уже действует и связано с изменением формата электронной цифровой подписи.- AUTH RSA – используемый для авторизации пользователя;- RSA – для подписи получаемой услуги.Журналисты уже проверили нововведение и выяснили, что вместо двух ключей (AUTH RSA и RSA) граждане могут получить всего один – GOST.При этом оформление ЭЦП нового формата происходит по тому же самому алгоритму, что и ранее. То есть скачать новую подпись также можно онлайн, заказав услугу "Получение ЭЦП удаленно" на портале "Электронного правительства".Стоит отметить, что казахстанцам с действующими ключами можно не спешить оформлять электронную цифровую подпись формата GOST –