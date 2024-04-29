Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 29 Апреля
+19...+18
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 441.44 KZT
  • €1 = 473.09 KZT
  • 1 RUB = 4.75 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Формат ЭЦП изменился в Казахстане: нужно ли ее перевыпускать

Просмотров:830 Опубликовано: Сегодня, 19:04
Формат ЭЦП изменился в Казахстане: нужно ли ее перевыпускать
Иллюстративное фото: pexels.com
В Казахстане перешли на ЭЦП нового формата, которая будет состоять из одного файла вместо двух. Старые ключи при этом будут действовать до конца срока. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) действует как настоящая подпись человека и используется для получения самых разных государственных услуг. Например, ЭЦП нужна для того, чтобы перевести часть своих пенсионных накоплений одному из управляющих инвестиционным портфелем, подать заявку на льготную ипотеку и так далее.


При этом Национальным удостоверяющим центром РК (НУЦ РК) прорабатываются различные механизмы, которые призваны оптимизировать работу ЭЦП. Одно из таких нововведений уже действует и связано с изменением формата электронной цифровой подписи.

Ранее, оформляя ЭЦП, казахстанцы получали два ключа:

- AUTH RSA – используемый для авторизации пользователя;
- RSA – для подписи получаемой услуги.

Теперь же НУЦ РК осуществил переход на новый межгосударственный криптографический стандарт ГОСТ 2015.

Журналисты уже проверили нововведение и выяснили, что вместо двух ключей (AUTH RSA и RSA) граждане могут получить всего один – GOST. С его помощью можно как авторизовываться, так и подписывать госуслуги.

Формат ЭЦП изменился в Казахстане: нужно ли ее перевыпускать

ЭЦП нового формата. Скриншот: NUR.KZ.


При этом оформление ЭЦП нового формата происходит по тому же самому алгоритму, что и ранее. То есть скачать новую подпись также можно онлайн, заказав услугу "Получение ЭЦП удаленно" на портале "Электронного правительства".

Стоит отметить, что казахстанцам с действующими ключами можно не спешить оформлять электронную цифровую подпись формата GOST – старые ЭЦП будут продолжать работать до конца своего срока действия.


Источник: nur.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика