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Пик паводка в Атырауской области ожидается в ближайшие дни: Бектенов дал поручения

Просмотров:202 Опубликовано: Сегодня, 19:18
Пик паводка в Атырауской области ожидается в ближайшие дни: Бектенов дал поручения
Фото: primeminister.kz
Олжас Бектенов провел совещание по паводковой ситуации на западе страны. Он поручил мобилизовать все силы для защиты Атырауской области от большой воды, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство РК.

Премьер-министр поставил перед руководством Атырауской области задачу по максимальной защите города и населенных пунктов от приближающихся паводковых вод.

Отмечается, что ежедневно уровень воды реки Жайык (Урал) поднимается. До опасной отметки остается порядка 100 сантиметров.

"Сейчас большая вода идет в Атыраускую область, пик ожидается в ближайшие дни. Нужно мобилизовать все силы, использовать опыт Западно-Казахстанской области по привлечению дополнительных сил из других регионов. Необходимо обеспечить ежечасный мониторинг уровня воды, увеличить протяженность и высоту защитных дамб. Нам нужно отстоять регион и не допустить подтоплений", – подчеркнул Бектенов.


Сообщается, что на сегодня в Атырауской области для проведения аварийно-спасательных работ задействовано свыше 13 тыс. человек и более 1 200 единиц техники. В регионе построено более 500 километров дамб, в том числе 242 километра вдоль жилых массивов в городе Атырау, использовано более 4,8 млн единиц мешкотары.

В устье реки, на Каспийском море, продолжаются дноуглубительные работы: выкопано 1 408 метров и изъято 11 538 кубометров грунта.

При этом премьер-министр привел в пример опыт ЗКО, где превентивные противопаводковые мероприятия, а также мобилизация военнослужащих и спасателей позволили пройти пик без масштабных разрушений.

"В Западно-Казахстанской области пик большой воды пройден. Здесь надо отметить слаженную работу всех привлеченных подразделений. Благодаря совместным действиям не допущено подтопления 84 населенных пунктов, а также минимизированы последствия паводков в регионе. Сейчас новой угрозы подтопления домов нет", – отметил Олжас Бектенов.


По его словам, к работе в ЗКО было привлечено свыше 11 тыс. человек и порядка 2 тыс. единиц техники. Возведены защитные сооружения, протяженностью порядка 150 километров, уложено 1 300 тыс. единиц мешкотары. В Уральске дамбы, возведенные вдоль 18 жилых массивов, полностью обеспечили их защиту. В жилые дома и социальные объекты города вода не дошла.

В заключение глава правительства отметил, что в основном по стране опасность паводков пройдена.

"Президентом поставлена приоритетная задача по восстановлению поврежденных стихией домов, возвращению пострадавших граждан к нормальной жизни. Мы должны направить все наши усилия на строительство и ремонт социальных объектов, жилья и инфраструктуры, выплату компенсаций людям. Все эти шаги необходимо проделать четко и слаженно. Акиматам нужно проводить постоянную разъяснительную работу, встречаться с пострадавшим населением", – подытожил Олжас Бектенов.


Напомним, вчера в МЧС сообщали, что по республике в свои дома вернулись 38 254 человека. В эвакопунктах остаются 6 727 человек.

Службы гражданской защиты продолжают проводить противопаводковые мероприятия, ликвидировать последствия паводков и оказывать помощь населению Атырауской, Актюбинской, Акмолинской областей, а также ЗКО и СКО.

При этом ранее спасатели отмечали, что вода в реке Жайык начала прибывать Атырауской области. В Атырау вдоль реки непрерывно проводились берегоукрепительные работы.

До этого в МЧС также предупреждали, что Атырауской области грозит вторая волна паводков. Тогда вода в реке Жайык, которая начала убывать в ЗКО, двинулась в соседний регион.

Однако позже стало известно, что с понедельника, 29 апреля, школы Атырау возвращаются к офлайн-формату обучения.

В то же время в реке Есиль на севере страны уровень воды напротив стал снижаться. В акимате СКО сообщали, что пик второй волны пройден.


Источник: nur.kz
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