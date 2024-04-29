Пик паводка в Атырауской области ожидается в ближайшие дни: Бектенов дал поручения

"Сейчас большая вода идет в Атыраускую область, пик ожидается в ближайшие дни. Нужно мобилизовать все силы, использовать опыт Западно-Казахстанской области по привлечению дополнительных сил из других регионов. Необходимо обеспечить ежечасный мониторинг уровня воды, увеличить протяженность и высоту защитных дамб. Нам нужно отстоять регион и не допустить подтоплений", – подчеркнул Бектенов.

"В Западно-Казахстанской области пик большой воды пройден. Здесь надо отметить слаженную работу всех привлеченных подразделений. Благодаря совместным действиям не допущено подтопления 84 населенных пунктов, а также минимизированы последствия паводков в регионе. Сейчас новой угрозы подтопления домов нет", – отметил Олжас Бектенов.

"Президентом поставлена приоритетная задача по восстановлению поврежденных стихией домов, возвращению пострадавших граждан к нормальной жизни. Мы должны направить все наши усилия на строительство и ремонт социальных объектов, жилья и инфраструктуры, выплату компенсаций людям. Все эти шаги необходимо проделать четко и слаженно. Акиматам нужно проводить постоянную разъяснительную работу, встречаться с пострадавшим населением", – подытожил Олжас Бектенов.

Олжас Бектенов провел совещание по паводковой ситуации на западе страны. Он поручил мобилизовать все силы для защиты Атырауской области от большой воды, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство РК.Премьер-министр поставил перед руководством Атырауской области задачу по максимальной защите города и населенных пунктов от приближающихся паводковых вод.Отмечается, что ежедневно уровень воды реки Жайык (Урал) поднимается. До опасной отметки остается порядка 100 сантиметров.Сообщается, что на сегодня в Атырауской области для проведения аварийно-спасательных работ задействовано свыше 13 тыс. человек и более 1 200 единиц техники. В регионе построено более 500 километров дамб, в том числе 242 километра вдоль жилых массивов в городе Атырау, использовано более 4,8 млн единиц мешкотары.В устье реки, на Каспийском море, продолжаются дноуглубительные работы: выкопано 1 408 метров и изъято 11 538 кубометров грунта.При этом премьер-министр привел в пример опыт ЗКО, где превентивные противопаводковые мероприятия, а также мобилизация военнослужащих и спасателей позволили пройти пик без масштабных разрушений.По его словам, к работе в ЗКО было привлечено свыше 11 тыс. человек и порядка 2 тыс. единиц техники. Возведены защитные сооружения, протяженностью порядка 150 километров, уложено 1 300 тыс. единиц мешкотары. В Уральске дамбы, возведенные вдоль 18 жилых массивов, полностью обеспечили их защиту. В жилые дома и социальные объекты города вода не дошла.В заключение глава правительства отметил, что в основном по стране опасность паводков пройдена.Напомним, вчера в МЧС сообщали, что по республике в свои дома вернулись 38 254 человека. В эвакопунктах остаются 6 727 человек.Службы гражданской защиты продолжают проводить противопаводковые мероприятия, ликвидировать последствия паводков и оказывать помощь населению Атырауской, Актюбинской, Акмолинской областей, а также ЗКО и СКО.При этом ранее спасатели отмечали, что вода в реке Жайык начала прибывать Атырауской области. В Атырау вдоль реки непрерывно проводились берегоукрепительные работы.До этого в МЧС также предупреждали, что Атырауской области грозит вторая волна паводков. Тогда вода в реке Жайык, которая начала убывать в ЗКО, двинулась в соседний регион.Однако позже стало известно, что с понедельника, 29 апреля, школы Атырау возвращаются к офлайн-формату обучения.В то же время в реке Есиль на севере страны уровень воды напротив стал снижаться. В акимате СКО сообщали, что пик второй волны пройден.