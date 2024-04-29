Выплата компенсаций жертвам политических репрессий: новые правила

Так, говорится, что документы, необходимые для назначения денежной компенсации, представляются в госкорпорацию "Правительство для граждан" в подлинниках и копиях для сверки. После сверки подлинники документов возвращаются заявителю.

После обращения заявителя за назначением денежной компенсации в отделение государственной корпорации специалист отделения госкорпорации осуществляет проверку на наличие у заявителя факта назначения или подачи заявления на назначение выплаты.

Государственная корпорация в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления о необходимости дооформления документа (документов) на назначение от уполномоченного органа по назначению денежной компенсации информирует заявителя посредством передачи sms-оповещения на мобильный телефон заявителя о необходимости представления дополнительных документов в течение 25 календарных дней со дня получения sms-оповещения.

При полном соответствии ЭМД с правилами руководитель управления (отдела) уполномоченного органа по назначению денежной компенсации удостоверяет проект решения о назначении (отказе в назначении) денежной компенсации посредством ЭЦП и направляет в автоматическом режиме руководителю уполномоченного органа по назначению денежной компенсации.

Предусматривается, что на основании решений уполномоченного органа по назначению денежной компенсации государственная корпорация в течение пяти рабочих дней обеспечивает включение назначенных сумм денежной компенсации в потребность в бюджетных средствах на выплату, которая представляется ежемесячно к 27 числу месяца, предшествующего месяцу выплаты, в уполномоченный государственный орган.

Министерство труда и социальной защиты подготовило изменения в Правила выплаты денежных компенсаций жертвам массовых политических репрессий, сообщает Zakon.kz.В частности, правила дополнены перечнем основных требований к оказанию государственной услуги, включающим характеристики процесса, форму, содержание и результат оказания.При подаче заявителем полного пакета документов заявителю выдается расписка о приеме соответствующих документов.При получении сведений из информационной системы Министерства труда и социальной защиты населения РК, подтверждающих факт назначения соответствующей выплаты или подачи заявления на назначение денежной компенсации, заявителю вручается расписка об отказе в приеме заявления.Специалист отделения госкорпорации, принявший заявление, проверяет полноту пакета документов, принимаемых у заявителя для назначения денежной компенсации, а также сведений, полученных из информационных систем государственных органов или организаций, обеспечивает качество сканирования и соответствие электронных копий документов оригиналам, представленным заявителем.При представлении заявителем неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия специалист отделения выдает расписку об отказе в приеме заявления.Заявления о назначении денежной компенсации регистрируются в электронных журналах регистрации заявлений граждан о назначении выплат в отделении государственной корпорации.Руководитель отделения государственной корпорации проверяет правильность расчета размера денежной компенсации, оформления проекта решения, удостоверяющего посредством ЭЦП специалиста отделения госкорпорации, после чего ЭМД передается в течение трех рабочих дней в филиалы государственной корпорации.Филиал государственной корпорации в течение трех рабочих дней рассматривает поступивший ЭМД и проект решения, проверяет правильность расчета и оформления проекта решения, после чего направляет их в уполномоченный орган по назначению денежной компенсации.При этом проект решения удостоверяется посредством ЭЦП руководителя филиала госкорпорации.После получения документов от филиала госкорпорации специалист отдела (управления) уполномоченного органа по назначению денежной компенсации в течение четырех рабочих дней:- рассматривает (проверяет правильность расчета, качество сканированных документов) поступившие из филиала Государственной корпорации ЭМД с электронным проектом решения;- возвращает в филиал государственной корпорации ЭМД с электронным проектом решения:- при выявлении ошибок, допущенных государственной корпорацией, для дооформления в срок – пять рабочих дней;- при необходимости для проверки достоверности представленного документа или истребования дополнительного документа – для дооформления в срок – 30 календарных дней.Уведомление о необходимости дооформления документа (документов) на назначение с указанием причины направляется в отделение государственной корпорации.Sms-оповещения регистрируются в электронном журнале sms-оповещений.Отделение государственной корпорации при представлении заявителем дополнительных документов снова готовит ЭМД.Если в течение 30 календарных дней со дня поступления ЭМД с электронным проектом решения в отделение государственной корпорации дополнительные документы не представлены, уполномоченный орган по назначению денежной компенсации выносит электронное решение о назначении денежной компенсации по имеющимся документам или об отказе в назначении.В течение четырех рабочих дней со дня поступления документов и проектов решений от филиала госкорпорации в уполномоченный орган по назначению денежной компенсации:- специалист уполномоченного органа по назначению денежной компенсации при правильном оформлении ЭМД удостоверяет проект решения о назначении денежной компенсации либо отказе в ее назначении посредством ЭЦП и направляет в автоматическом режиме руководителю управления (отдела) уполномоченного органа по назначению денежной компенсации;- руководитель управления (отдела) уполномоченного органа по назначению денежной компенсации рассматривает (проверяет правильность расчета, качество сканированных документов) ЭМД с электронным проектом решения и в случае выявления ошибок возвращает в отделение госкорпорации ЭМД с электронным проектом решения для дооформления.При удостоверении ЭЦП уведомление о назначении (отказе в назначении) денежной компенсации автоматически направляется в отделение государственной корпорации.Вместе с тем предусматривается, что заявитель вправе предоставить или высказать возражение к предварительному решению об отказе в назначении компенсации по административному делу в срок не позднее двух рабочих дней со дня его получения.При принятии решения об отказе в назначении денежной компенсации ЭМД с указанием причины отказа в назначении денежной компенсации возвращается в отделение государственной корпорации.При указании заявителем в заявлении на назначение денежной компенсации номера мобильного телефона уведомление о назначении (отказе в назначении) денежной компенсации отправляется в автоматическом режиме посредством передачи sms-оповещения на мобильный телефон заявителя. Sms-оповещения регистрируются в электронном журнале sms-оповещений.При устранении причин отказа в назначении денежной компенсации заявитель может снова обратиться за назначением денежной компенсации.Уполномоченный государственный орган согласно потребности бюджетных средств на выплату осуществляет перечисление бюджетных средств в государственную корпорацию в пределах сумм, предусмотренных индивидуальным планом финансирования по платежам на отчетный период.При этом оплата банковских услуг, связанных с выплатой денежной компенсации, осуществляется за счет бюджетных средств.Правила также дополнены главой, которая устанавливает порядок обжалования принятого решения.Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 мая.