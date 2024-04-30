Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 30 Апреля
+19...+18
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 441.44 KZT
  • €1 = 473.09 KZT
  • 1 RUB = 4.75 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Полиция задержала экс-главу МВД Ерлана Тургумбаева по делу о январских событиях

Просмотров:1007 Опубликовано: Сегодня, 07:34
Полиция задержала экс-главу МВД Ерлана Тургумбаева по делу о январских событиях
фото: Пресс-служба премьер-министра РК
Бывшего министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева задержали по делу о январских событиях. Об этом сообщает Nege со ссылкой на свои источники в полиции. «Курсив» запросил информацию в МВД, но на момент публикации не получил ответ от госоргана.

«Это решение было принято спецпрокурорами в рамках уголовного дела, заведенного в отношении Тургумбаева по статье — превышение должностных полномочий по трагическим январским событиям 2022 года», — пишет издание.


По данным источников, задержание экс-главы МВД РК произошло 29 апреля.

В марте действующий министр внутренних дел Ержан Саденов подтвердил, что бывший глава МВД Ерлан Тургумбаев стал фигурантом уголовного дела, но по какой статье и какое ведомство его расследуют власти тогда не сообщили.

По делу о январских событиях суд уже приговорил племянника экс-президента Казахстана и бывшего первого зампредседателя КНБ Самата Абиша к восьми годам условно.

Бывшего начальника Абиша Карима Масимова в апреле 2023-го приговорили к 18 годам за госизмену, попытку насильственного захвата власти, превышение власти и должностных полномочий. Дело Масимова также рассматривалось в закрытом суде в Астане.

В начале января 2022 года в стране произошли протесты после повышения цен на сжиженный газ, которые позже переросли в массовые беспорядки, погромы и мародерства. В Алматы захватили и сожгли акимат, горела резиденция президента, также захватили аэропорт и другие объекты. В стране не работал в это время интернет и был объявлен режим ЧП. Тогда «Курсив» вел текстовую трансляцию. Позже прокуратура подтвердила гибель 238 человек.


Источник: kursiv.media
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Adai11 (Посетители) Сегодня, 08:11
А когда будут задержании по Жанаозенским собитиям 2011 года angry
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика