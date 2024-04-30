Полиция задержала экс-главу МВД Ерлана Тургумбаева по делу о январских событиях

«Это решение было принято спецпрокурорами в рамках уголовного дела, заведенного в отношении Тургумбаева по статье — превышение должностных полномочий по трагическим январским событиям 2022 года», — пишет издание.

Бывшего министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева задержали по делу о январских событиях. Об этом сообщает Nege со ссылкой на свои источники в полиции. «Курсив» запросил информацию в МВД, но на момент публикации не получил ответ от госоргана.По данным источников, задержание экс-главы МВД РК произошло 29 апреля.В марте действующий министр внутренних дел Ержан Саденов подтвердил, что бывший глава МВД Ерлан Тургумбаев стал фигурантом уголовного дела, но по какой статье и какое ведомство его расследуют власти тогда не сообщили.По делу о январских событиях суд уже приговорил племянника экс-президента Казахстана и бывшего первого зампредседателя КНБ Самата Абиша к восьми годам условно.Бывшего начальника Абиша Карима Масимова в апреле 2023-го приговорили к 18 годам за госизмену, попытку насильственного захвата власти, превышение власти и должностных полномочий. Дело Масимова также рассматривалось в закрытом суде в Астане.В начале января 2022 года в стране произошли протесты после повышения цен на сжиженный газ, которые позже переросли в массовые беспорядки, погромы и мародерства. В Алматы захватили и сожгли акимат, горела резиденция президента, также захватили аэропорт и другие объекты. В стране не работал в это время интернет и был объявлен режим ЧП. Тогда «Курсив» вел текстовую трансляцию. Позже прокуратура подтвердила гибель 238 человек.