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Казахстанским артистам запретят петь под фонограмму

Просмотров:318 Опубликовано: Сегодня, 08:29
Казахстанским артистам запретят петь под фонограмму
Фото с сайта pixabay.com
Казахстанским артистам запретят петь под фонограмму, в случае нарушения правил артистам будет грозить штраф, передает «Голос народа» со ссылкой на телеканал «Астана».

Как отметил депутат мажилиса Нартай Сарсенгалиев, в музыкальной индустрии много проблемных вопросов. Поэтому в стране разработан законопроект, посвященный креативной индустрии. В том числе, там предусмотрена норма, которая обяжет певцов получать лицензии в определенном месте.


Мажилисмен также отметил, что в стране закреплено 43 вида экономической деятельности, относящиеся к креативной индустрии. На сегодняшний день стоит задача – продумать стратегию их успешной реализации.

«В случае нарушения правил артистам будет грозить штраф. Кроме того, отнимут лицензию на определенный срок. И с каждым нарушением наказание будет усиливаться и удваиваться. Это требование общества. В новом законодательстве мы рассмотрели и предложили соответствующую норму. Мы надеемся, что государственные органы поддержат инициативу», ‒ говорит депутат.


В Казахстане есть 15 организаций, защищающих авторские права. Специалисты отмечают, что для защиты интеллектуальной собственности необходимо внедрять цифровые технологии.

«Мы заинтересованы не в том, чтобы ограничить их права, а в том, чтобы внедрить в их работу систему цифровизации, а главное, чтобы наши авторы получали деньги, которые они заслуживают», ‒ пояснила директор департамента креативных индустрий МКИ РК Гулисхан Нахбаева.


Источник: golos-naroda.kz
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