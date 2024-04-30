Цена паводков: сколько денег «утекло» на борьбу со стихией

- Учитывая прошлый опыт и в целях оперативного реагирования на возможные осложнения паводковой обстановки созданы специальные группировки сил и средств государственной системы гражданской защиты в количестве свыше 39 тыс. человек, порядка 11 тыс. единиц техники, более 500 плавательных средств и свыше 3-х тыс. мотопомп, - обосновал он заявление о «полной боевой готовности».

- В целом, подготовка к паводковому периоду осуществляется в течение всего года, - отметил Мырзабаев.

- В 2023 году реализовано уже более 800 противопаводковых мероприятий. Также с 22 января проводится месячник противопаводковых мероприятий. С начала текущего года уже возводятся временные дамбы вокруг населенных пунктов, очищаются каналы, арыки.

- У нас есть очень крупные предприниматели, которые входят в список Forbes, - не называя никого поименно, но вполне конкретно обозначил адресатов своего призыва Касым-Жомарт Кемелевич.

- С ними будет проведена беседа. Они будут закреплены за каждой областью, районом, селением и отвечать поименно. Это тоже в их интересах. Ведь они будут видеть результаты своих вкладов. Думаю, что и ваши имена как благотворителей, которые помогают своему народу, также не останутся без внимания государства.

Страна утопает в горе и отчаянии огромного числа семей, оставшихся без крыши над головой. В пострадавших от паводков регионах без сна и отдыха трудятся рядовые ЧСники и военнослужащие. Простые казахстанцы всем миром, кто чем может, помогают пострадавшим от стихийного бедствия – отправляют деньги, вещи и продукты.При этом за огромной бедой, постигшей казахстанцев, совершенно забываются те баснословные суммы, которые выделялись не только на борьбу с паводками, но на то, чтобы их предотвратить. О каких именно деньгах идет речь, пытался выяснить корреспондент Ulysmedia.kz.Выступая на ежегодном заседании правительства, посвященном подготовке к паводковому периоду, 9 января нынешнего года министр по чрезвычайным ситуациям, которым был тогда Сырым Шарипханов, отчитался: мол у ЧС все под контролем.А 14 марта на брифинге в СЦК и. о. начальника Департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС РК Алтай Мырзабаев сообщил, что для предупреждения паводков по всей стране в этом году местные исполнительные органы выделили более 7 млрд тенге.По словам спикера, в отчете об исполнении местного бюджета на 1 марта 2024 года на организацию работ по чрезвычайным ситуациям было выделено 66 млрд. тенге, из них акиматами к тому моменту потрачено порядка 3,1 млрд. тенге.Он также сообщил, что акиматами с начала года уже вывезено более 15 млн кубов снега. А вот куда вывезено – осталось за кадром. Хотя именно этот фактор мог стать «судьбоносным» в сегодняшней трагедии.Попробуем разобраться почему. На тот самом совещании 9 января, министерство по чрезвычайным ситуациям поручило акиматам обеспечить вывоз снега, своевременно определить поставщиков услуг и уточнить места проведения взрывных работ. Кроме того, рекомендовано акиматам провести обследование населенных пунктов, очистку арычных сетей, систем ливневой канализации и водопропускных сооружений под автомобильными и железными дорогами, обеспечить реализацию других противопаводковых мероприятий.Разумеется, на бумаге все данные рекомендации были исполнены. А в реальности? Судя по текущей ситуации, едва ли. Вполне возможно, что снег вывозился за пределы населенных пунктов, но не в русла рек, а куда-нибудь подальше в степь. Тогда оттуда, по промерзшей на 30-40 см земле, вода потекла бы как по стеклу…А это значит - бюджет использовался не рационально. В противном случае мероприятия, на которые он выделялся, обеспечили бы безопасность и минимизировали ущерб.А теперь перейдем к тому самому бюджету. Те 7 млрд тенге, предусмотренные местными исполнительными органами на противопаводковые мероприятия, по сути, - капля в море. Помимо них, в соответствии с законами РК о республиканском бюджете, ежегодно выделяются огромные средства самому МЧС. И эти средства, в том числе, должны идти на предупреждение чрезвычайных ситуаций.Так, с 2019 по 2023 годы затраты бюджета на МЧС выросли почти в 4 раза - с 73 млрд до 264 млрд тенге. Причем за последние пять лет из республиканского бюджета было выделено свыше 762 млрд тенге или 1,7 млрд долларов. Эти статьи расходов предусмотрены только по второй функциональной группе бюджета РК «Оборона», не считая траты ведомства на «Образование» и «Здравоохранение».Согласно справкам по бюджету МЧС за 2021-2023 годы, часть средств была затрачена на приобретение специальной техники – вертолеты различных классов и типов (Ми-8, Н145, AW-139 и др.), автомобили оперативно-спасательных служб повышенной проходимости, снегоходы, спасательные катера, топливозаправщики, а также различные грузовые автомобили. Еще часть средств выделялась на очистку русла реки Сырдарья в пределах Кызылорды, берегоукрепительные работы реки Урал в Бурлинском, Акжаикском районах ЗКО, а также в поселках Махамбетского района Атырауской области.Стоит ли тратить бумагу на риторический вопрос о том, почему выделяемые из бюджета средства на противодействие паводкам, никак эти самые паводки не предотвращают?Бесспорно, функции МЧС значительно шире противодействию паводков, и ведомство несет ответственность за оперативные действия в случае любых бедствий. Поэтому ЧСники должны иметь доступ к современной технике, инфраструктуре и другим необходимым средствам. Именно это позволяет быстро реагировать на угрозы и спасать людей. Но насколько по назначению тратятся выделяемые из бюджета средства?Что уж тут говорить – у нас о реальной рациональности бюджетных трат обычно начинают думать лишь тогда, когда жареный петух заклюет во всем места…После поручения главы государства Токаева экономить финансовые средства для ликвидации последствий масштабных разрушений и оказания помощи казахстанцам в связи с беспрецедентной паводковой ситуацией в стране, министерство финансов РК решило пересмотреть республиканский бюджет на этот год. В планах ведомства сокращение расходов на инфраструктурные проекты, но в то же время увеличение резерва правительства для ликвидации ЧС с 7 млрд тенге до 59,3 млрд тенге.Минфин опубликовал проект постановления, в котором скорректировал показатели республиканского бюджета на 2024-2026 годы. Документ был опубликован на портале «Открытые НПА». Его обсуждение продлилось до 22 апреля.Согласно информации из него, корректировки государственной казны позволят сократить бюджетные инвестиции в 2024 году с 2,286 трлн тенге до 2,281 трлн тенге, благодаря чему экономия составит 5 млрд тенге. Как прописано в документе, наряду с этим министерство решило в этом году сократить целевые трансферты на развитие со 161 млрд тенге до 155 млрд тенге.Помимо этого, уменьшатся расходы на топливно-энергетический комплекс и недропользование с 32,6 млрд до 31,3 млрд тенге. Также в планах ведомства направить меньше средств на развитие газотранспортной системы страны. Министерство урезало бюджет Алматинской и Туркестанской областям и Астане.Сократились расходы бюджета на сельское, водное, лесное, рыбное хозяйства - с 14,8 млрд тенге до 13,8 млрд тенге.Меньше денег будет направлено на строительство и реконструкцию объектов охраны окружающей среды в Мангистауской области, а также на эффективное управление водными ресурсами в Алматинской области.Претерпели изменения расходы на транспорт и коммуникации. Они сократились с 37,3 млрд тенге до 34,3 млрд тенге. В рамках экономии министерство сократит расходы из республиканского бюджета на ремонт дорог в области Абай и Павлодарской области. В Шымкенте совсем отказались от этого пункта, что должно принести казне экономию в 2 трлн тенге. Вместо этого Минфин направит Павлодарской области и Шымкенту больше средств из Нацфонда, при этом в область Абай поступления из Нацфонда также сократятся.Уменьшатся расходы на кредитование областных бюджетов на инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе в 2024-2026 годах. Исключение составили область Абай, Туркестанская и Актюбинская области, поскольку им, наоборот, увеличили бюджет. Акмолинской области урезали с 5 до 3 млрд тенге; Актюбинской области — с 3 до 5,5 млрд тенге; Алматинской области — с 7 до 5 млрд тенге; Костанайской области — с 7 до 5 млрд тенге; области Абай — с 6 до 11 млрд тенге; Павлодарской области — с 5 до 4 млрд тенге; СКО — с 8 до 6 млрд тенге; Туркестанской области — с 8,5 до 10 млрд тенге.В перечне госзаданий сократили расходы на ремонт республиканских дорог за счет трансферта из Нацфонда с 96 млрд тенге до 70 млрд тенге.А вот бизнес и квазигоссектор, напротив, были вынуждены «расчехлиться» в связи со стихийным бедствием в стране. Их силами пострадавшим от паводков было направлено около 156,442 млрд тенге.Как водится, проявить «аттракцион невиданной щедрости» казахстанских олигахов вынудил ненавязчивый, но решительный посыл президента страны, который в своем обращении к казахстанцам пообещал всем пострадавшим гражданам оказать финансовую и другую необходимую помощь, и особое внимание уделил роли бизнесменов в оказании помощи пострадавшим.Через день после заявления Токаева объем выделенных предпринимателями средств на борьбу с паводками увеличился на десятки миллиардов тенге за счет дополнительных денег от казахстанских участников списка Forbes.Больше всего средств на данный момент выделила компании богатейшего казахстанца Владимира Кима - «Казахмыс», KAZ Minerals, «АлтынАлмас», «Каражыра» и RBK Bank. Эти деньги направят на восстановление инфраструктуры и строительство социальных объектов: детских садов, школ, больниц, а также жилых домов. Ранее KAZ Minerals и «Казахмыс» направляли 800 млн тенге на восстановление жилья, приобретение товаров первой необходимости и восстановление инфраструктуры в наиболее пострадавших районах. Также на прошлой неделе Вячеслав Ким профинансировал проект строительства пятиэтажного жилого дома в Акмолинской области и выделил средства на восстановление инфраструктуры пострадавших населенных пунктов.Бизнесмен Тимур Кулибаев направил 30 млрд тенге. Средства пойдут на реконструкцию и строительство жилья, восстановление инфраструктуры, а также на поддержку граждан, пострадавших от стихийного бедствия. Halyk Bank и благотворительный фонд «Халык», принадлежащие Тимуру и Динаре Кулибаевым, выделили 1 млрд тенге из собственных средств в помощь пострадавшим от паводков казахстанцам.1 апреля фонд бизнесмена Булата Утемуратова выделил 680 млн тенге на борьбу с последствиями паводков и обеспечению первоочередных нужд пострадавших от стихийного бедствия. 18 апреля фонд Утемуратова объявил о выделении 10 млрд тенге пострадавшим от наводнения жителям Актюбинской области. Средства будут направлены на восстановление жизненно важной инфраструктуры, покупку и строительство домов для людей, оказавшихся без крова.Компания BI Group в первые дни наводнений перечислила 500 млн тенге на срочные нужды регионов, а также предоставила местным властям строительную и специальную технику, человеческие ресурсы. Затем BI Group направила 5 млрд тенге помощи на восстановление жилья в пострадавших регионах.Бизнесмен Кенес Ракишев и президент благотворительного фонда «Саби» Асель Тасмагамбетова направили 1,2 млрд тенге в качестве помощи пострадавшим от паводков. Деньги пойдут на восстановление социальной инфраструктуры. Также 9 млн тенге собрали учащиеся частной школы им. Шокана Валиханова (основана Ракишевым и Тасмагамбетовой) на благотворительной ярмарке.Сооснователи Kaspi.kz Вячеслав Ким и Михаил Ломтадзе объявили о перечислении 20 млрд тенге на помощь для пострадавших от паводков. Деньги уйдут на восстановление, покупку и строительство жилья пострадавшим от наводнения в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях.Государственный благотворительный фонд «Қазақстан халқына» выделил 10 млрд тенге. На эти средства будет построено 430 домов.В рамках возврата активов на 24 млрд тенге, комитет по возврату активов пополнит специальный госфонд на 2,2 млрд тенге. Эти деньги выделены в соответствии с поручением Токаева, указанные денежные средства направлены на устранение последствий паводков в стране.Фонд «Самрук-Қазына» выделил 15 млрд тенге регионам, пострадавшим от паводков. Помощь оказали корпоративный центр фонда, «КазМунайГаз» (3 млрд тенге), «Казатомпром» (3 млрд тенге), «Казахстан темир жолы», QazaqGaz (1 млрд тенге), KEGOC, «Казахтелеком» (1 млрд тенге), Air Astana (1 млрд тенге), а также «Самрук-Энерго».Ассоциация финансистов Казахстана 1 апреля сообщила, что банки предоставят отсрочку в погашении займов физлицам, пострадавшим от паводков, на срок с 1 апреля по 30 июня 2024 года. Также на этот срок не будут начислять штрафы и пени. Банки предоставят отсрочку по исполнению обязательств по кредитам индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и среднего бизнеса из-за вызванного паводками нарушения их хозяйственной деятельности.Также по сообщению правительства, субъекты бизнеса подписали меморандумы на поставку наиболее важных продовольственных и непродовольственных товаров общим объемом 635 тыс. тонн. Из резервов стабфондов реализовано около 767 тонн социальных продуктов питания. В 10 регионах, пострадавших от паводков, цены на социально значимые продукты питания находятся на ежедневном контроле. Созданы «горячие линии» для обращений граждан, открыты пункты общественного контроля.