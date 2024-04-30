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Как наличие детей влияет на размер пенсии в Казахстане

Просмотров:106 Опубликовано: Сегодня, 09:41
Как наличие детей влияет на размер пенсии в Казахстане
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Время ухода за детьми в возрасте до трех лет тоже входит в стаж участия в пенсионной системе Казахстана. При этом засчитывают только 12 лет. Как это влияет на размер пенсии, узнали журналисты NUR.KZ.

Чтобы получать большую пенсию, человек должен иметь соответствующий стаж участия в пенсионной системе. При этом в него входят не только трудовая деятельность, но и другие периоды, например, воспитание детей.


Сколько лет могут зачесть за детей

Так, например, согласно Социальному кодексу РК, в трудовой стаж для назначения пенсионных выплат по возрасту (солидарной пенсии) засчитывается время ухода неработающей матери за детьми в возрасте до трех лет. Но таким образом могут учесть не более 12 лет в общей сложности.


Напомним, что солидарная пенсия назначается только казахстанцам, имеющим трудовой стаж до 1998 года. В него, соответственно, засчитываются периоды ухода за ребенком в этот же период.

Но и для базовой пенсионной выплаты, которая рассчитывается на основе всего стажа участия в пенсионной системе, есть такая же норма. В частности, в Социальном кодексе отмечено, что в него входит время ухода неработающей матери или неработающего отца (при осуществлении им фактического ухода) за детьми в возрасте до 3 лет в пределах 12 лет в общей сложности.

Время ухода неработающей матери за малолетними детьми, согласно правилам исчисления размеров базовой и солидарной пенсионных выплат, при этом можно подтвердить различными документами, включая свидетельства о рождении, о заключении брака, дипломы, аттестаты и так далее.

А вот в случае ухода за малолетними детьми неработающего отца для назначения базовой пенсии нужно решение суда, подтверждающее факт и период его фактического осуществления. Указанный период, к слову, не засчитывается в стаж участия в пенсионной системе матери ребенка.

Напомним, что из социальных выплат ушедших в декрет казахстанок удерживаются пенсионные взносы. Периоды их осуществления между тем также входят в стаж участия в пенсионной системе.

Также отметим, что в стаж для назначения как солидарной, так и базовой составляющих пенсии входит и время ухода за ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Для учета этого стажа нужно решение суда, подтверждающее факт осуществления и период ухода. Отметим, что оно не требуется, если заявитель получал ежемесячное государственное пособие воспитывающему ребенка с инвалидностью.

Как наличие детей влияет на пенсионный возраст

При этом напомним, что возраст выхода на пенсию в Казахстане для мужчин составляет 63 года, а для женщин – 61 год. А матери, родившие (усыновившие, удочерившие) пять и более детей и воспитавшие их до восьмилетнего возраста, имеют право на пенсионные выплаты по возрасту по достижении 53 лет.


Для назначения пенсии они должны предоставить свидетельства о рождении детей (актовые записи о рождении или справки о регистрации актов гражданского состояния) и документы, подтверждающие факт воспитания детей до восьми лет.

К последним в зависимости от их наличия могут относиться удостоверения личности детей, их свидетельства о заключении и расторжении брака, документы об обучении, свидетельства о смерти, военные билеты и решения суда об установлении факта воспитания и усыновления (удочерения) детей.

Таким образом, время ухода за детьми засчитывается в стаж участия в пенсионной системе наравне с другими периодами. Подтвердив их соответствующими документами, можно значительно увеличить размер пенсии.


Источник: nur.kz
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