За что задержали экс-главу МВД Тургумбаева

"29 апреля за превышение власти и должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (статья 362, часть 4 УК РК), в порядке статьи 128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан задержан экс-министр внутренних дел Тургумбаев Е.З.", - говорится в сообщении.

В Генеральной прокуратуре подтвердили задержание экс-главы МВД Ерлана Тургумбаева, передает корреспондент Tengrinews.kz.Сообщается, что Генеральной прокуратурой продолжается расследование уголовных дел, связанных с январскими событиями 2022 года.Отмечается, что, учитывая, что в уголовном деле имеются сведения, составляющие государственные секреты, другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Недопустимость разглашения данных досудебного расследования, составляющих государственные секреты, регламентирована требованиями статей 47 и 201 УПК РК.Напомним, ранее стало известно о задержании бывшего министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева.