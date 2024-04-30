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За что задержали экс-главу МВД Тургумбаева

Просмотров:54 Опубликовано: Сегодня, 09:57
За что задержали экс-главу МВД Тургумбаева
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В Генеральной прокуратуре подтвердили задержание экс-главы МВД Ерлана Тургумбаева, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сообщается, что Генеральной прокуратурой продолжается расследование уголовных дел, связанных с январскими событиями 2022 года.

"29 апреля за превышение власти и должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (статья 362, часть 4 УК РК), в порядке статьи 128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан задержан экс-министр внутренних дел Тургумбаев Е.З.", - говорится в сообщении.


Отмечается, что, учитывая, что в уголовном деле имеются сведения, составляющие государственные секреты, другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Недопустимость разглашения данных досудебного расследования, составляющих государственные секреты, регламентирована требованиями статей 47 и 201 УПК РК.

Напомним, ранее стало известно о задержании бывшего министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева.


Источник: tengrinews.kz
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