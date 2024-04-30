В Казахстане умирать становится все дороже и дороже

За январь-декабрь 2023 года численность умерших составила 130,7 тыс человек — на 3% меньше, чем за аналогичный период 2022-го.

При этом в региональном разрезе стоимость ритуальных услуг по сравнению с мартом 2023 года осталась без изменений в 7 из 20 регионов РК. Заметнее всего ритуальные услуги подорожали в Западно-Казахстанской области: сразу на 39,4%. Следом идут Абайская область и Астана: на 30,5% и на 30,3% соответственно.

Объем услуг по организации похорон сократился сразу на 43%. Численность умерших при этом уменьшилась лишь на 3%, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Finprom.Объем услуг по организации похорон и связанной с этим деятельности за январь-декабрь 2023 года составил 7,9 млрд тенге — сразу на 43% меньше в деньгах, чем за аналогичный период 2022-го.Годом ранее объем ритуальных услуг продемонстрировал рост сразу в 2,9 раза в сравнении с 2021-м.При этом годом ранее численность умерших сократилась сразу на 26,5% в сравнении с коронавирусным 2021-м.По итогам марта 2024 года ритуальные услуги подорожали на 0,1% за месяц и сразу на 13% за год. Годом ранее наблюдалось удорожание услуг в секторе сразу на 24,6%.Меньше всего ритуальные услуги подорожали в Жамбылской области и в Алматы: на 1,2% и на 1,7% соответственно.