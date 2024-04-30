Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 30 Апреля
+19...+18
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 442.05 KZT
  • €1 = 474.14 KZT
  • 1 RUB = 4.74 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

В Казахстане умирать становится все дороже и дороже

Просмотров:538 Опубликовано: Сегодня, 17:07
В Казахстане умирать становится все дороже и дороже
Фото: ИА «NewTimes.kz»
Объем услуг по организации похорон сократился сразу на 43%. Численность умерших при этом уменьшилась лишь на 3%, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Finprom.

Объем услуг по организации похорон и связанной с этим деятельности за январь-декабрь 2023 года составил 7,9 млрд тенге — сразу на 43% меньше в деньгах, чем за аналогичный период 2022-го.

Годом ранее объем ритуальных услуг продемонстрировал рост сразу в 2,9 раза в сравнении с 2021-м.

За январь-декабрь 2023 года численность умерших составила 130,7 тыс человек — на 3% меньше, чем за аналогичный период 2022-го.


При этом годом ранее численность умерших сократилась сразу на 26,5% в сравнении с коронавирусным 2021-м.

По итогам марта 2024 года ритуальные услуги подорожали на 0,1% за месяц и сразу на 13% за год. Годом ранее наблюдалось удорожание услуг в секторе сразу на 24,6%.

При этом в региональном разрезе стоимость ритуальных услуг по сравнению с мартом 2023 года осталась без изменений в 7 из 20 регионов РК. Заметнее всего ритуальные услуги подорожали в Западно-Казахстанской области: сразу на 39,4%. Следом идут Абайская область и Астана: на 30,5% и на 30,3% соответственно.


Меньше всего ритуальные услуги подорожали в Жамбылской области и в Алматы: на 1,2% и на 1,7% соответственно.


Источник: newtimes.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика