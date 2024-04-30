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Налог на авто старше 10 лет снизят в Казахстане. На сколько?

Просмотров:449 Опубликовано: Сегодня, 17:33
Налог на авто старше 10 лет снизят в Казахстане. На сколько?
фото: kolesa.kz
О планах утвердить дифференцированные ставки, в зависимости от возраста машин, рассказал премьер-министр РК Олжас Бектенов.

Ранее с предложением о снижении налога на транспорт к главе правительства обратились казахстанские сенаторы. В ответе на депутатский запрос О. Бектенов сообщил, что работа над новыми ставками уже ведётся и соответствующие поправки внесут в Налоговый кодекс.

"Предлагается установление следующих понижающих коэффициентов к ставкам налога на транспортные средства: для авто с годом выпуска от 10 до 20 лет – 0,7. Для автомобилей с годом выпуска свыше 20 лет – 0,5. После принятия окончательного решения по предлагаемым подходам они найдут отражение в проекте нового Налогового кодекса", - пояснил в ответе на запрос Олжас Бектенов.


По словам премьера, предполагается установить понижающие коэффициенты для подержанных автомобилей:

- в возрасте от 10 до 20 лет — 0.7;
- от 20 лет и старше — 0.5.

То есть для автомобилей старше 20 лет налог на транспорт может снизиться практически вдвое.


Таким образом, правительство намерено обеспечить более справедливое налогообложение, учитывающее стоимость и срок эксплуатации машин.

Ранее о планах правительства пересмотреть ставки налога на старые авто сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов. Но каким будет снижение, чиновник не озвучил.

Ждём новых подробностей и дату внесения изменений в кодекс.


Источник: kolesa.kz
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