Налог на авто старше 10 лет снизят в Казахстане. На сколько?

"Предлагается установление следующих понижающих коэффициентов к ставкам налога на транспортные средства: для авто с годом выпуска от 10 до 20 лет – 0,7. Для автомобилей с годом выпуска свыше 20 лет – 0,5. После принятия окончательного решения по предлагаемым подходам они найдут отражение в проекте нового Налогового кодекса", - пояснил в ответе на запрос Олжас Бектенов.

То есть для автомобилей старше 20 лет налог на транспорт может снизиться практически вдвое.

О планах утвердить дифференцированные ставки, в зависимости от возраста машин, рассказал премьер-министр РК Олжас Бектенов.Ранее с предложением о снижении налога на транспорт к главе правительства обратились казахстанские сенаторы. В ответе на депутатский запрос О. Бектенов сообщил, что работа над новыми ставками уже ведётся и соответствующие поправки внесут в Налоговый кодекс.По словам премьера, предполагается установить понижающие коэффициенты для подержанных автомобилей:Таким образом, правительство намерено обеспечить более справедливое налогообложение, учитывающее стоимость и срок эксплуатации машин.Ранее о планах правительства пересмотреть ставки налога на старые авто сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов. Но каким будет снижение, чиновник не озвучил.Ждём новых подробностей и дату внесения изменений в кодекс.