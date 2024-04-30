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Багдат Мусин освобожден от должности министра цифрового развития

Просмотров:182 Опубликовано: Сегодня, 20:06
Багдат Мусин освобожден от должности министра цифрового развития
Багдат Мусин. Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Указом Главы государства Мусин Багдат Батырбекович освобожден от должности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Багдат Мусин возглавил цифровое министерство 2 сентября 2020 года. До этого с июля по сентябрь работал первым заместителем министра. С марта по сентябрь 2020 года он также был советником Президента по цифровизации и инновационным технологиям.


Багдат Мусин родился 3 марта 1983 года в Экибастузе. Окончил Университет имени Демиреля в Алматы по специальности "программное и аппаратное обеспечение вычислительной техники", а также Казахский институт правоведения и международных отношений.

Мусин работал в АО "НИТ", в Министерстве юстиции, Министерстве связи и информации, Министерстве транспорта и коммуникаций. В апреле 2014 года возглавил АО "Национальные информационные технологии", а в августе 2014 года стал председателем правления АО "Казпочта".

В 2017 году возглавил Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, но ушел в 2018 году. По словам Мусина, он ушел из госсектора, потому что хотел реализовывать бизнес-проекты, в том числе на мировом уровне. Кроме того, он был обеспокоен состоянием своего здоровья.

В феврале 2024 года, после отставки правительства, Мусин был переназначен министром цифрового развития.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Космос (Посетители) Сегодня, 20:18
Это сейчас тренд такой - выбил бюджет под псевдопроекты, распихал его и свалил? Весь в шоколаде и никакой ответственности? Ну-ну... типа Алга!
 
 

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