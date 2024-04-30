Два призывника сбежали при отправке в армию: их объявили в розыск

"При отправке вновь призванных военнослужащих срочной воинской службы в войсковую часть 85510 Карагандинской области на станции города Петропавловска самовольно покинули вагон поезда сообщением Самара - Караганда и скрылись в неизвестном направлении двое военнослужащих 2003 и 2004 годов рождения", - проинформировали в ведомстве.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований от 29.04.2024 года. Рядовые Кусаинов и Коваленко объявлены в розыск", - отметили в областном департаменте по делам обороны СКО.

В Петропавловске при отправке призывников к месту несения службы два новобранца сбежали из поезда. Их объявили в розыск, передает корреспондент Tengrinews.kz.Как сообщили в департаменте по делам обороны Северо-Казахстанской области, инцидент произошел вечером 27 апреля.Уточняется, что молодых людей призвали на срочную воинскую службу с присвоением звания "рядовой" в соответствии с приказом начальника департамента по делам обороны Северо-Казахстанской области от 27 апреля 2024 года. По закону "О воинской службе и статусе военнослужащих", гражданин считается призванным на воинскую службу с момента издания приказа начальника местного органа военного управления области о его призыве на воинскую службу. Военнослужащий находится при исполнении обязанностей воинской службы в случае следования к месту службы и обратно.Призывникам грозит наказание по двум статьям Уголовного кодекса: за дезертирство и самовольное оставление части или места службы, совершенное группой лиц по предварительному сговору, если самовольное отсутствие продолжалось свыше суток. Обе статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Отметим, весенний призыв в Казахстане начался 1 марта и продлится до 30 июня. В онлайн-формате через планшеты местных органов военного управления совместно с полицейской службой проверяют всех призывников и граждан призывного возраста от 18 до 27 лет.